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Mantan pemain Paris Saint-Germain dan timnas Prancis Layvin Kurzawa resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah menjalani periode terakhirnya bersama Persib Bandung. Bek berpengalaman itu menyampaikan pesan perpisahan yang emosional di media sosial untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam setelah melalui karier penuh peristiwa di Eropa dan Asia.

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Mengakhiri karier profesional

Kurzawa resmi pensiun dari sepak bola profesional. Bek kiri itu mengonfirmasi keputusan akhirnya melalui pernyataan emosional yang ia bagikan langsung di akun Instagram pribadinya.

Kurzawa mengakhiri perjalanan berkesan yang membawanya membela sejumlah klub ternama di Eropa sebelum menjalani babak terakhir di Asia. Ia menggunakan akun tersebut untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua orang yang turut membentuk kehidupan profesionalnya.

Menutup babak indah dalam hidup

Sang bek mengenang perjalanan sepak bolanya dengan rasa bangga dan puas atas pencapaiannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa kini saat yang tepat untuk meninggalkan lapangan.

"Ada saatnya untuk memulai. Hari ini, kita harus tahu cara mengakhiri," tulis Kurzawa kepada para pengikutnya. "Setelah bertahun-tahun penuh gairah, pengorbanan, impian, dan emosi, tibalah saatnya bagi saya untuk menutup babak indah dalam hidup saya.

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"Sepak bola telah mengajari saya segalanya, membuat saya mengalami segalanya, dan memberi saya begitu banyak hal. Jauh lebih dari sekadar karier, ini adalah seluruh hidup yang dipenuhi gairah."

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Berterima kasih kepada mantan klub dan negaranya

Sepanjang kariernya yang panjang, Kurzawa membela Monaco, Paris Saint-Germain, Fulham, Boavista, dan terakhir klub Indonesia, Persib. Ia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh mantan klubnya, rekan setim, pelatih, dan para pendukung setia.

Bek sayap itu juga meraih pengakuan berharga di level internasional sepanjang karier profesionalnya. Ia memberikan apresiasi khusus atas pengalamannya mewakili timnas Prancis di panggung dunia.

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"Dari AS Monaco ke PSG, dari Fulham ke Boavista, dan akhirnya ke Persib, terima kasih kepada semua klub ini yang membantu menuliskan kisah saya dan memberi saya pengalaman tak terlupakan," ujarnya. "Terima kasih kepada rekan-rekan setim, para presiden klub, pelatih, staf pendukung, dan jajaran manajemen, serta semua orang yang saya temui sepanjang perjalanan indah ini.

"Secara khusus, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk timnas Prancis. Mewakili negara saya akan selalu menjadi sumber kebanggaan yang luar biasa."

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Bersiap memulai babak baru

Meski hari-harinya bermain sepak bola kompetitif kini resmi berakhir, Kurzawa menegaskan bahwa ia tidak akan sepenuhnya meninggalkan olahraga ini.

Ia kini menantikan kesempatan untuk menggarap proyek-proyek baru tersebut bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya.