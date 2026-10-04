Manish, mantan pemain tim nasional Portugal, membantah kebenaran sebuah pernyataan yang dinisbatkan kepadanya yang menyerang Cristiano Ronaldo, dan menegaskan bahwa pernyataan itu sepenuhnya direkayasa serta beredar di saat sensitif yang tengah dialami tim.

Manish mengunggah melalui akunnya di "Instagram" sebuah gambar pernyataan tersebut yang distempel dengan kata "palsu", disertai judul "Peringatan: kutipan palsu".

Pernyataan yang dinisbatkan kepadanya itu mengklaim bahwa ada kondisi ketidaknyamanan di antara para pemain Portugal, karena pembicaraan tentang timnas selalu berubah menjadi tentang Ronaldo. Pernyataan itu juga membandingkan antara "peralihan mulus Argentina dari era Messi, dengan Portugal yang terjebak bersama seorang pemain yang tidak ingin ada bintang lain selain dirinya", menurut pernyataan palsu tersebut.

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Manish menulis: "Ucapan ini bukan milik saya. Saya tidak pernah mengatakannya. Ucapan ini dan kutipan-kutipan lain yang direkayasa atas nama saya tersebar, dibuat oleh orang-orang yang menggunakan internet tanpa hati nurani, untuk menimbulkan keriuhan dan perpecahan pada momen sensitif bagi timnas. Saya tidak melihat diri saya dalam kata-kata ini maupun dalam sikap ini. Apa yang saya pikirkan, saya katakan dengan kepala tegak".

Ia menambahkan: "Ucapan ini bukan milik saya. Saya tidak pernah mengatakannya. Titik. Seseorang memutuskan untuk merekayasanya, menempelkan foto saya di atasnya, dan menyebarkannya seolah-olah itu nyata. Ini bukan yang pertama kali dan tidak akan menjadi yang terakhir. Ini bukan opini maupun jurnalisme, melainkan rekayasa kebohongan untuk meraup klik, kebencian, dan perpecahan dengan mengorbankan timnas, di saat timnas membutuhkan segala hal kecuali itu".

Mantan bintang Atletico Madrid dan Porto itu melanjutkan: "Saya menyampaikan pendapat-pendapat saya secara langsung, dengan kepala tegak dan atas nama saya. Siapa yang ingin tahu apa yang saya pikirkan, dengarkanlah dari saya, bukan dari akun-akun palsu. Dan kepada mereka yang membagikan unggahan itu dengan niat baik: sebelum menekan tombol bagikan, pastikan sumbernya. Kebohongan tidak akan tersebar kecuali karena ada seseorang yang menyebarkannya".

Bantahan Manish datang di tengah krisis yang berkobar antara Ronaldo dan pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, yang memuncak dengan hengkangnya "Sang Don" dari pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen, setelah ia tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia.

Timnas Portugal akan kembali bertemu Norwegia, Minggu malam ini di Porto, tanpa kehadiran Ronaldo.



