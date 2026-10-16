Mantan bintang Paris: Kita tidak akan melihat pemain seperti Messi, dia membuat kami gila di latihan!

Gelandang Real Zaragoza asal Spanyol, Ander Herrera, mengatakan bahwa Lionel Messi adalah pemain yang tidak akan terulang, dan bahwa ia belum pernah melihat sesuatu yang serupa dengannya sepanjang kariernya. Ia juga menilai Neymar sebagai perwujudan sihir sepak bola, sementara Kylian Mbappe adalah "pahlawan super".

Pernyataan Herrera yang kini berusia 37 tahun itu disampaikan dalam wawancara panjang dengan mantan bintang Inggris, Rio Ferdinand, di mana ia mengulas fase kariernya saat ini bersama Zaragoza serta perjalanan panjangnya, yang mencakup periode bermain untuk Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Boca Juniors.

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Herrera berkata tentang Messi, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca" Spanyol: "Dia adalah sesuatu yang tidak akan kita lihat lagi."

Herrera pernah menjadi rekan setim Messi di Paris Saint-Germain bersama bintang-bintang lainnya. Ketika Ferdinand menyebut tiga nama dari klub Prancis tersebut, yakni Messi, Neymar, dan Mbappe, Herrera menambahkan nama keempat: "Angel Di Maria". Meski demikian, gelandang asal Basque itu menegaskan bahwa ia belum pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Messi.

"Gila"

Herrera menjelaskan bahwa kebesaran bintang Argentina itu tidak hanya terlihat dalam pertandingan, tetapi juga pada kemampuannya menampilkan level terbaiknya setiap hari dalam sepekan. Ia berkata: "Berapa kali dia kehilangan bola dalam latihan? Nol. Itu gila. Leo, setiap hari!"

Herrera juga berbicara tentang pentingnya seorang pemain memahami perannya di dalam tim, mengetahui siapa bintangnya, dan bagaimana membantunya demi kepentingan tim.

Ia berkata: "Bintang tetaplah bintang. Saya merasa memiliki empati yang diperlukan untuk bermain bersama mereka. Kau harus tahu bagaimana memberi mereka ruang, karena jika saya menjalankan tugas saya, mereka akan membuat saya menjadi lebih baik. Messi dan Neymar ingin kau memberikan bola kepada mereka, dan ingin kau berada di sana seandainya mereka perlu mengembalikan bola kepadamu."

Mengenai sulitnya mengelola ruang ganti yang berisi pemain-pemain sebesar itu, ia berkata: "Memang sulit, tetapi bukan mustahil. Ancelotti melakukannya di Real Madrid dengan Cristiano, dengan Bale, dengan Benzema, dengan Sergio Ramos..."

Ia menyinggung bahwa Luis Enrique melepas para bintang karena mereka bisa menjadi masalah bagi dirinya, lalu menambahkan: "Dan lihatlah apa yang dia raih bersama Paris Saint-Germain."



