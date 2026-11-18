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Juan Mata resmi mengumumkan pensiun dari sepakbola profesional pada usia 38 tahun, mengakhiri karier gemilang selama dua dekade. Gelandang Spanyol yang dikenal berkat kemampuan teknik dan sportivitasnya itu menyampaikan keputusannya melalui pesan menyentuh di media sosial.

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Akhir perjalanan dua dekade

Playmaker veteran itu mengakhiri karier bermainnya setelah menjalani perjalanan beragam yang membawanya dari stadion-stadion elite Eropa ke liga-liga yang tengah berkembang di Asia dan Oseania. Mata pertama kali menembus level senior pada 2006 bersama Real Madrid Castilla, dan pada musim terakhirnya ia diakui sebagai pemain terbaik di kompetisi domestik Australia . Selama dua dekade, ia menjadi kesayangan suporter di setiap klub yang dibelanya, termasuk Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, dan Western Sydney Wanderers.

Mengenang panjangnya kariernya, Mata menekankan bahwa kemampuannya bertahan begitu lama berakar pada kecintaannya yang tulus terhadap sepakbola. "Saya bisa menjalani karier selama bertahun-tahun karena saya menikmati permainan ini. Bangun setiap pagi dengan semangat untuk berlatih, untuk bermain, baik di stadion-stadion megah seperti Old Trafford, Stamford Bridge atau Mestalla… maupun pada masa awal saya di Juventud Estadio, tempat lapangannya berubah menjadi kubangan lumpur setiap musim dingin. Menurut saya, gairah itu penting dalam segala hal dalam hidup," jelas sang gelandang dalam pengumuman pensiunnya, seperti dikutip oleh Marca.

Koleksi trofi yang luar biasa

Mata meninggalkan sepakbola sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak di generasinya, setelah meraih hampir semua gelar utama yang bisa dimenangi pesepakbola profesional. Kesuksesannya di level klub mencakup satu gelar Liga Champions dan dua trofi Liga Europa, serta kemenangan di ajang piala domestik seperti Piala FA dan Copa del Rey. Ia juga menambah gelar liga di Turki dan Jepang ke dalam daftar prestasinya pada pengujung karier, membuktikan kemampuannya dalam berbagai sistem taktik di seluruh dunia.

Rekam jejaknya di level internasional bahkan lebih mengesankan karena ia menjadi bagian penting dari era keemasan sepakbola Spanyol. Mata merupakan anggota skuad yang memenangi Piala Dunia 2010 dan Euro 2012, sekaligus meraih sukses di level usia muda melalui Kejuaraan Eropa U-19 dan U-21. Ia melengkapi gelar-gelar utama tersebut dengan penghargaan individu dan penampilan bersama tim Olimpiade Spanyol pada Olimpiade London 2012.

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Lebih dari sekadar pesepakbola

Berakhirnya karier salah satu maestro lini tengah terbaik dalam sepakbola modern ini benar-benar menandai akhir sebuah era. Pemain Spanyol itu menutup kariernya dengan lebih dari 700 penampilan di level klub, mengukuhkan warisannya sebagai talenta istimewa di generasinya. Sepanjang kiprahnya di lapangan, ia konsisten menjadi sumber kreativitas dengan mencetak 158 gol dan memberikan 175 assist bagi rekan-rekan setimnya. Kepergiannya menandai berakhirnya kiprah salah satu pemain paling cerdas dalam sepakbola, yang lebih mengutamakan visi dan sentuhan ketimbang kekuatan fisik.

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Di luar kehebatannya secara teknik, pemain Spanyol itu juga identik dengan tanggung jawab sosial di komunitas sepakbola. Sebagai pendiri gerakan Common Goal, ia mengajak sesama pesepakbola profesional untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilan mereka bagi kegiatan amal. Mata mengakui bahwa pandangannya terhadap sepakbola berubah seiring bertambahnya usia. Ia berkata: "Seiring waktu, saya menyadari bahwa sepakbola bukan sekadar menendang bola. Ketika saya tumbuh dewasa, bepergian dan tinggal di berbagai negara, saya memahami pentingnya olahraga secara umum, dan sepakbola secara khusus, dalam mengubah kehidupan orang-orang."

Babak baru yang tetap terkait dengan sepakbola

Meski masa-masanya bersaing memperebutkan gelar telah berakhir, Mata menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan sepakbola sepenuhnya. Pria berusia 38 tahun itu berencana tetap terlibat dalam olahraga ini dengan peran berbeda, meski belum menyebutkan secara pasti peran berikutnya. Ia ingin memanfaatkan pengalaman luas dan pemahamannya tentang sepakbola untuk terus berkontribusi pada perkembangan olahraga ini dan potensinya sebagai sarana kemajuan sosial.

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Menutup pesan perpisahannya dengan janji kepada para suporter dan olahraga yang telah membentuk hidupnya, ia membuka peluang bagi langkah berikutnya. "Sepakbola tidak akan hilang dari hidup saya. Ada banyak cara untuk terus mencintai sepakbola, cara untuk terus menggunakannya sebagai sarana pengembangan. Saya mungkin berhenti bermain secara profesional, tetapi saya tidak akan pernah berhenti menjadi pesepakbola," pungkasnya.