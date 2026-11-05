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Mantan bek Manchester United, Clayton Blackmore, terpaksa meminta maaf secara terbuka setelah komentarnya mengenai Mason Greenwood memicu gelombang kecaman di media sosial. Blackmore, 62 tahun, sebelumnya mendesak penyerang itu kembali ke Old Trafford setelah tampil impresif di Liga Champions.

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Kontroversi setelah aksi gemilang di Liga Champions

Situasi ini berkembang tak lama setelah Fenerbahce meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Liverpool di Liga Champions pada Rabu malam. Greenwood, yang kini berusia 25 tahun, berperan penting dalam kemenangan klub Turki itu dengan mencetak gol penyeimbang pada babak pertama melawan rival bersejarah Manchester United. Penampilannya mendorong Blackmore merayakan hasil tersebut di media sosial, tetapi pilihan kata-katanya segera menuai kritik tajam dari para pendukung United dan komunitas sepakbola yang lebih luas.

Di akun X resminya, mantan pemain timnas Wales itu menulis: "Bagus sekali, Mason Greenwood, telah mengalahkan Liverpool. Tolong pulanglah kepada kami." Unggahan itu langsung memicu banjir komentar bernada kecaman yang mengingatkan mantan bek tersebut pada keadaan di balik kepergian sang winger dari sepakbola Inggris. Reaksi negatif itu begitu cepat dan keras sehingga Blackmore merasa perlu menanggapi persoalan tersebut hanya dua jam kemudian. Ia mengaku keliru memahami kedudukan dan status hukum terkini mantan lulusan akademi Manchester United itu.

Blackmore menarik kembali ucapannya setelah menuai kecaman di media sosial

Unggahan itu dengan cepat menuai gelombang kecaman dari para suporter, sehingga Blackmore menyampaikan klarifikasi resmi hanya beberapa jam kemudian. Melalui akun pribadinya, Blackmore meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentarnya. Ia mengaku sebelumnya mengira sang pemain telah sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan-tuduhan sebelumnya.

"Maaf jika saya menyinggung siapa pun, tetapi saya mendengar dia telah dinyatakan tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentar saya. Seperti yang saya katakan, saya kira dia telah dibebaskan dari semua tuduhan, dan dia sudah memiliki anak bersama kekasihnya. Saya sungguh minta maaf," tulisnya di X.

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Kepergian Greenwood dari Old Trafford yang penuh kontroversi

Kepergian Greenwood dari Manchester United tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah terkini klub tersebut. Pernah dianggap sebagai pemain paling berharga dari akademi Carrington, karier sang penyerang di klub terhenti pada 2022 setelah ia ditangkap atas dugaan percobaan pemerkosaan, perilaku mengontrol dan memaksa, serta penyerangan. Meski Crown Prosecution Service akhirnya mencabut semua dakwaan pada awal 2023, United melakukan penyelidikan internal yang panjang. Setelah mendapat tekanan besar dari para penggemar, klub itu akhirnya menyimpulkan bahwa melanjutkan karier di tempat lain merupakan pilihan terbaik bagi kedua pihak.

Kehidupan yang lebih tenang di Istanbul

Getty Images

Sejak kepergiannya secara permanen dari wilayah barat laut Inggris, Greenwood berupaya membangun kembali reputasinya jauh dari sorotan intens media Inggris. Setelah menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Getafe di La Liga, ia pindah ke Marseille sebelum bergabung dengan Fenerbahce dengan biaya sekitar £33 juta pada musim panas ini. Kehidupannya di Istanbul relatif tenang karena ia sebagian besar menghindari sorotan yang biasanya menyertai kedatangan pemain bintang. Penyerang itu kini tinggal di distrik Sarıyer, kawasan yang populer di kalangan pemain asing. Menurut laporan, ia bertetangga dengan mantan gelandang Chelsea N'Golo Kante dan eks bintang Real Madrid Marco Asensio.