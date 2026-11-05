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FBL-C1-EUR-FENERBAHCE-LIVERPOOLGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Manchester United Clayton Blackmore meminta maaf atas unggahan “pulanglah” untuk Mason Greenwood setelah Fenerbahce menang atas Liverpool

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Mantan bek Manchester United Clayton Blackmore terpaksa meminta maaf secara terbuka setelah komentarnya mengenai Mason Greenwood menuai kecaman di media sosial. Pria berusia 62 tahun itu sebelumnya mendesak sang penyerang kembali ke Old Trafford setelah tampil impresif di Liga Champions.

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Kontroversi setelah aksi gemilang di Liga Champions

Situasi ini berkembang tak lama setelah Fenerbahce meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Liverpool di Liga Champions pada Rabu malam. Greenwood, yang kini berusia 25 tahun, berperan penting dalam kemenangan klub Turki itu dengan mencetak gol penyama kedudukan pada babak pertama melawan rival bersejarah Manchester United. Penampilannya mendorong Blackmore merayakan hasil tersebut di media sosial, tetapi pilihan kata-katanya segera menuai kritik tajam dari pendukung United dan komunitas sepakbola secara luas.

Melalui akun X resminya, mantan pemain timnas Wales itu menulis: "Bagus sekali, Mason Greenwood, sudah mengalahkan Liverpool. Pulanglah ke tempat kami." Unggahan itu langsung memicu gelombang komentar bernada kecaman yang mengingatkan mantan bek tersebut pada situasi di balik kepergian sang pemain sayap dari sepakbola Inggris. Reaksi keras itu datang begitu cepat sehingga Blackmore merasa perlu menanggapi persoalan tersebut hanya dua jam kemudian. Ia mengaku salah memahami status hukum terkini mantan lulusan akademi Manchester United itu.

Blackmore menarik kembali ucapannya setelah dikecam di media sosial

Unggahan itu segera menuai gelombang kecaman dari para pendukung, sehingga Blackmore memberikan klarifikasi resmi hanya beberapa jam kemudian. Melalui akun pribadinya, Blackmore meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentarnya. Ia mengaku mengira sang pemain telah sepenuhnya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan sebelumnya.

"Maaf jika saya menyinggung siapa pun, tetapi saya mendengar dia telah dinyatakan tidak bersalah atas segala perbuatan yang dituduhkan. Saya meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentar saya. Seperti yang saya katakan, saya pikir dia telah dibebaskan dari semua tuduhan dan dia sudah memiliki anak bersama kekasihnya. Saya sungguh minta maaf," tulisnya di X.

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Kepergian Greenwood dari Old Trafford yang penuh polemik

Kepergian Greenwood dari Manchester United tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah klub belakangan ini. Pernah dianggap sebagai talenta terbaik akademi Carrington, karier penyerang itu di klub terhenti pada 2022 setelah ia ditangkap atas dugaan percobaan pemerkosaan, perilaku mengendalikan dan memaksa, serta penyerangan. Meski Crown Prosecution Service akhirnya mencabut seluruh dakwaan pada awal 2023, United melakukan penyelidikan internal yang panjang dan akhirnya menyimpulkan bahwa, setelah mendapat tekanan besar dari para penggemar, akan lebih baik bagi kedua belah pihak jika ia melanjutkan kariernya di tempat lain.

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Kehidupan yang lebih tenang di Istanbul

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Sejak meninggalkan kawasan Barat Laut Inggris secara permanen, Greenwood berupaya membangun kembali reputasinya jauh dari sorotan intens media Inggris. Setelah menjalani masa peminjaman yang produktif di La Liga bersama Getafe, ia pindah ke Marseille sebelum bergabung dengan Fenerbahce dengan biaya transfer sekitar £33 juta pada musim panas ini. Kehidupannya di Istanbul relatif tenang karena ia lebih banyak menghindari sorotan yang biasanya menyertai kedatangan pemain bintang. Penyerang itu kini tinggal di distrik Sarıyer, kawasan yang populer di kalangan pemain asing. Menurut laporan, ia bertetangga dengan mantan gelandang Chelsea N'Golo Kante dan eks bintang Real Madrid Marco Asensio.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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