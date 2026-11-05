Mantan bintang Manchester United Clayton Blackmore meminta maaf atas unggahan “pulanglah” untuk Mason Greenwood setelah Fenerbahce menang atas Liverpool

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Mantan bek Manchester United Clayton Blackmore terpaksa meminta maaf secara terbuka setelah komentarnya mengenai Mason Greenwood menuai kecaman di media sosial. Pria berusia 62 tahun itu sebelumnya mendesak sang penyerang kembali ke Old Trafford setelah tampil impresif di Liga Champions.

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Kontroversi setelah aksi gemilang di Liga Champions

Situasi ini berkembang tak lama setelah Fenerbahce meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Liverpool di Liga Champions pada Rabu malam. Greenwood, yang kini berusia 25 tahun, berperan penting dalam kemenangan klub Turki itu dengan mencetak gol penyama kedudukan pada babak pertama melawan rival bersejarah Manchester United. Penampilannya mendorong Blackmore merayakan hasil tersebut di media sosial, tetapi pilihan kata-katanya segera menuai kritik tajam dari pendukung United dan komunitas sepakbola secara luas.

Melalui akun X resminya, mantan pemain timnas Wales itu menulis: "Bagus sekali, Mason Greenwood, sudah mengalahkan Liverpool. Pulanglah ke tempat kami." Unggahan itu langsung memicu gelombang komentar bernada kecaman yang mengingatkan mantan bek tersebut pada situasi di balik kepergian sang pemain sayap dari sepakbola Inggris. Reaksi keras itu datang begitu cepat sehingga Blackmore merasa perlu menanggapi persoalan tersebut hanya dua jam kemudian. Ia mengaku salah memahami status hukum terkini mantan lulusan akademi Manchester United itu.

Blackmore menarik kembali ucapannya setelah dikecam di media sosial

Unggahan itu segera menuai gelombang kecaman dari para pendukung, sehingga Blackmore memberikan klarifikasi resmi hanya beberapa jam kemudian. Melalui akun pribadinya, Blackmore meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentarnya. Ia mengaku mengira sang pemain telah sepenuhnya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan sebelumnya.

"Maaf jika saya menyinggung siapa pun, tetapi saya mendengar dia telah dinyatakan tidak bersalah atas segala perbuatan yang dituduhkan. Saya meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentar saya. Seperti yang saya katakan, saya pikir dia telah dibebaskan dari semua tuduhan dan dia sudah memiliki anak bersama kekasihnya. Saya sungguh minta maaf," tulisnya di X.

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Kepergian Greenwood dari Old Trafford yang penuh polemik

Kepergian Greenwood dari Manchester United tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah klub belakangan ini. Pernah dianggap sebagai talenta terbaik akademi Carrington, karier penyerang itu di klub terhenti pada 2022 setelah ia ditangkap atas dugaan percobaan pemerkosaan, perilaku mengendalikan dan memaksa, serta penyerangan. Meski Crown Prosecution Service akhirnya mencabut seluruh dakwaan pada awal 2023, United melakukan penyelidikan internal yang panjang dan akhirnya menyimpulkan bahwa, setelah mendapat tekanan besar dari para penggemar, akan lebih baik bagi kedua belah pihak jika ia melanjutkan kariernya di tempat lain.

Kehidupan yang lebih tenang di Istanbul

Getty Images

Sejak meninggalkan kawasan Barat Laut Inggris secara permanen, Greenwood berupaya membangun kembali reputasinya jauh dari sorotan intens media Inggris. Setelah menjalani masa peminjaman yang produktif di La Liga bersama Getafe, ia pindah ke Marseille sebelum bergabung dengan Fenerbahce dengan biaya transfer sekitar £33 juta pada musim panas ini. Kehidupannya di Istanbul relatif tenang karena ia lebih banyak menghindari sorotan yang biasanya menyertai kedatangan pemain bintang. Penyerang itu kini tinggal di distrik Sarıyer, kawasan yang populer di kalangan pemain asing. Menurut laporan, ia bertetangga dengan mantan gelandang Chelsea N'Golo Kante dan eks bintang Real Madrid Marco Asensio.