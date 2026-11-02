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Mantan bek Premier League Sebastien Bassong diperintahkan membayar denda dan biaya perkara sebesar ratusan pound setelah kedapatan menghindari pembayaran ongkos kereta bawah tanah London. Mantan pemain timnas Kamerun itu diamankan di stasiun St Paul’s seusai bepergian dari London utara menggunakan kartu perjalanan yang bukan miliknya.

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Rincian penghindaran pembayaran ongkos di stasiun St Paul's

Bassong, yang pernah menjalani karier sukses di kasta tertinggi sepakbola Inggris bersama klub seperti Tottenham Hotspur dan Newcastle United, tersandung masalah hukum akibat pelanggaran ringan aturan transportasi. Pria berusia 40 tahun itu tertangkap berupaya menghindari pembayaran ongkos sebesar £7 saat bepergian dengan jaringan kereta bawah tanah London. Dokumen pengadilan mengungkap bahwa insiden itu terjadi pada Mei, ketika seorang petugas Transport for London melihat mantan bek tengah tersebut di stasiun St Paul's. Petugas itu melihat Bassong mengikuti seorang teman melewati gerbang tiket tanpa membayar ongkos perjalanan dari Arnos Grove.

Situasi berlanjut ketika Bassong diminta menunjukkan tiket yang sah untuk perjalanannya. Alih-alih menunjukkan Oystercard biasa atau menggunakan metode pembayaran nirsentuh, ia memperlihatkan kartu perjalanan untuk orang yang ditunjuk staf. Petugas pemeriksa pembayaran Adebukola Anifowose memberikan keterangan kepada pengadilan. Ia menjelaskan bahwa dirinya melihat pria Prancis itu "berpura-pura menempelkan Oystercard yang disimpan dalam dompet putih, lalu mengikuti pria lain melewati gerbang berlorong lebar."

Menurut Daily Mail, pemeriksaan pada sistem TfL segera memastikan bahwa kartu tersebut tidak terdaftar atas nama Bassong dan tidak pernah digunakan secara sah sejak Oktober 2025.

Kesulitan pribadi dan konsekuensi hukum

Penyelidikan lebih lanjut mengenai asal kartu itu mengungkap bahwa pemiliknya adalah mantan kekasih pria yang bepergian bersama Bassong saat itu. Teman tersebut dilaporkan mengatakan kepada petugas bahwa ia berusaha membantu mantan bintang Liga Primer itu melewati masa sulit.

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Pengadilan diberi tahu bahwa Bassong "mengalami kesulitan keuangan dan pribadi akibat perceraian dan pengangguran", yang menyebabkan keputusan untuk menggunakan kartu perjalanan secara tidak sah. Meski keadaan pribadinya telah dijelaskan, proses hukum tetap berlanjut setelah Bassong tidak menanggapi pemberitahuan awal penuntutan yang dikirim ke kediamannya di London utara.

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Kasus ini akhirnya ditangani di Wimbledon Magistrates Court pada 30 Oktober melalui Single Justice Procedure, yang memungkinkan perkara diputus secara tertutup tanpa sidang terbuka secara penuh. Bassong tidak menyampaikan pembelaan resmi atas dakwaan menggunakan jaringan kereta tanpa tiket yang sah. Hakim Graham Burbage menyatakan mantan pemain itu bersalah dan menjatuhkan serangkaian sanksi finansial.

Menengok kembali kariernya yang gemilang

Insiden ini sangat bertolak belakang dengan puncak karier sepakbola profesional Bassong, ketika ia pernah menjadi salah satu bek paling diminati di Liga Primer. Ia pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer £8 juta pada 2009 setelah tampil mengesankan selama membela Newcastle United. Semasa bermain di White Hart Lane, ia mencetak gol dalam laga debutnya melawan Liverpool dan tampil dalam kiprah klub tersebut di Liga Champions UEFA. Ia juga meraih kesuksesan besar di Norwich City, tempat ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik klub pada 2013, yang menunjukkan pentingnya perannya bagi tim-tim yang ia bela saat berada di puncak performa.

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Sejak pensiun dari sepakbola profesional, Bassong menekuni bidang pembicara motivasi dan kepelatihan. Ia menjalankan bisnis sendiri yang bertujuan membantu orang lain mencapai potensi mereka. Namun, perkara hukum baru-baru ini menyoroti tantangan yang ia hadapi setelah berhenti bermain. Dengan 15 penampilan bersama tim nasional Kamerun dan segudang pengalaman di liga yang paling banyak ditonton di dunia, Bassong tetap menjadi sosok yang dikenal banyak penggemar sepakbola.