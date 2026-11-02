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Norwich City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Liga Primer Sebastien Bassong didenda karena menghindari pembayaran ongkos kereta bawah tanah sebesar £7 dengan menggunakan kartu perjalanan yang sudah kedaluwarsa

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Mantan bek Premier League Sebastien Bassong diperintahkan membayar denda dan biaya perkara sebesar ratusan pound setelah kedapatan menghindari pembayaran ongkos kereta bawah tanah London. Mantan pemain timnas Kamerun itu diamankan di stasiun St Paul’s seusai bepergian dari London utara menggunakan kartu perjalanan yang bukan miliknya.

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Rincian penghindaran pembayaran ongkos di stasiun St Paul's

Bassong, yang pernah menjalani karier sukses di kasta tertinggi sepakbola Inggris bersama klub seperti Tottenham Hotspur dan Newcastle United, tersandung masalah hukum akibat pelanggaran ringan aturan transportasi. Pria berusia 40 tahun itu tertangkap berupaya menghindari pembayaran ongkos sebesar £7 saat bepergian dengan jaringan kereta bawah tanah London. Dokumen pengadilan mengungkap bahwa insiden itu terjadi pada Mei, ketika seorang petugas Transport for London melihat mantan bek tengah tersebut di stasiun St Paul's. Petugas itu melihat Bassong mengikuti seorang teman melewati gerbang tiket tanpa membayar ongkos perjalanan dari Arnos Grove.

Situasi berlanjut ketika Bassong diminta menunjukkan tiket yang sah untuk perjalanannya. Alih-alih menunjukkan Oystercard biasa atau menggunakan metode pembayaran nirsentuh, ia memperlihatkan kartu perjalanan untuk orang yang ditunjuk staf. Petugas pemeriksa pembayaran Adebukola Anifowose memberikan keterangan kepada pengadilan. Ia menjelaskan bahwa dirinya melihat pria Prancis itu "berpura-pura menempelkan Oystercard yang disimpan dalam dompet putih, lalu mengikuti pria lain melewati gerbang berlorong lebar."

Menurut Daily Mail, pemeriksaan pada sistem TfL segera memastikan bahwa kartu tersebut tidak terdaftar atas nama Bassong dan tidak pernah digunakan secara sah sejak Oktober 2025.

Kesulitan pribadi dan konsekuensi hukum

Penyelidikan lebih lanjut mengenai asal kartu itu mengungkap bahwa pemiliknya adalah mantan kekasih pria yang bepergian bersama Bassong saat itu. Teman tersebut dilaporkan mengatakan kepada petugas bahwa ia berusaha membantu mantan bintang Liga Primer itu melewati masa sulit.

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Pengadilan diberi tahu bahwa Bassong "mengalami kesulitan keuangan dan pribadi akibat perceraian dan pengangguran", yang menyebabkan keputusan untuk menggunakan kartu perjalanan secara tidak sah. Meski keadaan pribadinya telah dijelaskan, proses hukum tetap berlanjut setelah Bassong tidak menanggapi pemberitahuan awal penuntutan yang dikirim ke kediamannya di London utara.

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Kasus ini akhirnya ditangani di Wimbledon Magistrates Court pada 30 Oktober melalui Single Justice Procedure, yang memungkinkan perkara diputus secara tertutup tanpa sidang terbuka secara penuh. Bassong tidak menyampaikan pembelaan resmi atas dakwaan menggunakan jaringan kereta tanpa tiket yang sah. Hakim Graham Burbage menyatakan mantan pemain itu bersalah dan menjatuhkan serangkaian sanksi finansial.

Menengok kembali kariernya yang gemilang

Insiden ini sangat bertolak belakang dengan puncak karier sepakbola profesional Bassong, ketika ia pernah menjadi salah satu bek paling diminati di Liga Primer. Ia pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer £8 juta pada 2009 setelah tampil mengesankan selama membela Newcastle United. Semasa bermain di White Hart Lane, ia mencetak gol dalam laga debutnya melawan Liverpool dan tampil dalam kiprah klub tersebut di Liga Champions UEFA. Ia juga meraih kesuksesan besar di Norwich City, tempat ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik klub pada 2013, yang menunjukkan pentingnya perannya bagi tim-tim yang ia bela saat berada di puncak performa.

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Sejak pensiun dari sepakbola profesional, Bassong menekuni bidang pembicara motivasi dan kepelatihan. Ia menjalankan bisnis sendiri yang bertujuan membantu orang lain mencapai potensi mereka. Namun, perkara hukum baru-baru ini menyoroti tantangan yang ia hadapi setelah berhenti bermain. Dengan 15 penampilan bersama tim nasional Kamerun dan segudang pengalaman di liga yang paling banyak ditonton di dunia, Bassong tetap menjadi sosok yang dikenal banyak penggemar sepakbola.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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