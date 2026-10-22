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Federasi Sepak Bola Kosta Rika (FCRF) resmi menunjuk mantan kapten legendaris Bryan Ruiz sebagai pelatih tetap tim nasional putra setelah kiprahnya yang mengesankan sebagai pelatih sementara. Mantan pengatur serangan Fulham berusia 41 tahun itu mendapat tugas membawa negaranya kembali ke putaran final Piala Dunia pada 2030.

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Kesuksesan sebagai pelatih sementara berbuah jabatan permanen

Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Kosta Rika telah merampungkan ketentuan kontrak untuk menunjuk mantan kapten tim nasional itu sebagai pelatih kepala tetap, dengan target lolos ke Piala Dunia 2030. Ruiz awalnya ditunjuk pada 28 September setelah pelatih asal Argentina, Fernando Batista, diberhentikan. Pria berusia 41 tahun itu segera memanggil kembali kiper veteran Keylor Navas. Kemenangan beruntun atas Nikaragua (3-0) dan Haiti (2-0) di Estadio Ricardo Saprissa kemudian memastikan Kosta Rika tetap bertahan di Liga A CONCACAF Nations League.

Pelatih minim pengalaman susun staf kepercayaan

Penunjukan ini menjadi jabatan permanen pertama Ruiz sebagai pelatih kepala tim senior. Sebelumnya, ia bekerja di pembinaan usia muda dan menjadi asisten di Liga Deportiva Alajuelense, tempat ia hanya menangani dua pertandingan tim utama dalam kapasitas darurat.

Menurut pernyataan resmi federasi, keputusan tersebut memberikan kesinambungan dan memperkuat tahap baru dengan memberi kesempatan kepada mantan pemain andalan tim nasional itu untuk membawa kepemimpinan serta pengetahuannya tentang sepak bola domestik dan internasional ke kursi pelatih.

Untuk mendampinginya, Ruiz menunjuk mantan rekan setimnya di Piala Dunia, Wilmer Lopez dan Christian Bolanos, sebagai asisten pelatih bersama analis video Ariel Gonzalez. Wardy Alfaro juga akan bergabung dengan staf kepelatihan sebagai asisten pada Januari.

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Mantan kapten andalan hadapi tugas membangun kembali tim

Semasa bermain, gelandang serang berkaki kiri itu membela Twente, PSV Eindhoven, Fulham, Sporting CP, dan Santos sebelum pensiun di Alajuelense pada 2022. Ia juga menjadi kapten Kosta Rika dalam tiga Piala Dunia berturut-turut pada 2014, 2018, dan 2022, serta memimpin perjalanan bersejarah timnya hingga perempat-final edisi 2014 di Brasil.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 06.00 CRC

Namun, kini ia mengambil alih tim yang merosot di peringkat FIFA setelah gagal lolos ke turnamen 2026 di bawah pelatih asal Meksiko, Miguel Herrera, dan mengalami serangkaian hasil buruk di Nations League bersama Batista.

Tim-tim kuat Amerika Selatan uji kemampuan Ruiz

Ruiz akan memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih tetap pada jeda internasional bulan depan, ketika Kosta Rika bertandang menghadapi Ekuador pada 13 November dan Argentina empat hari kemudian. Dua laga persahabatan tandang yang berat itu akan menguji apakah pelatih yang baru menangani empat pertandingan di level senior tersebut mampu melanjutkan awal positifnya. Penampilan kuat di Amerika Selatan akan sangat penting saat ia mulai membentuk skuad yang kompetitif.