Insiden mencolok terjadi pada Jumat dalam derbi sekota di Polandia antara Wisla Krakow dan Cracovia Krakow (2-1). Mantan pemain yang pernah bersinar di Eredivisie, Mateusz Klich, kehilangan kendali pada pengujung laga setelah menendang lawan dari belakang dan langsung diganjar kartu merah. Klich kini telah menyampaikan permintaan maaf mendalam.

Klich, yang kini berusia 36 tahun, baru kembali masuk skuad setelah menjalani skorsing satu pertandingan untuk menghadapi derbi sekota melawan Wisla yang selalu berlangsung panas. Cracovia tertinggal 2-1 pada menit-menit akhir masa tambahan waktu ketika gelandang itu benar-benar kehilangan kendali dan menendang Jérémy Guillemenot dari belakang.

Klich mengklaim dirinya memainkan bola, tetapi wasit papan atas Szymon Marciniak tentu tidak menerima klaim tersebut. Keributan cukup besar juga terjadi setelah pelanggaran yang dilakukan mantan pemain FC Twente, PEC Zwolle, dan FC Utrecht itu.

"Sebagai pemain berpengalaman, saya seharusnya tidak bersikap seperti itu," kata Klich seusai pertandingan. "Saya melakukan segala cara untuk mencegah Wisla mencetak gol ketiga. Semua orang melihat tindakan itu bodoh. Saya dikuasai emosi."

Pada Sabtu, Klich kembali meminta maaf melalui Kanal Sportowy. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Jérémy. Saya sudah mengirim pesan kepadanya lewat Instagram. Pagi ini saya bangun dengan rasa tidak enak akibat mabuk."

"Itu pelanggaran yang bodoh dan tidak perlu. Saya jelas kehilangan kendali dan seharusnya tidak bersikap seperti itu. Sulit untuk menambahkan apa pun lagi. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Jérémy. Saya berharap dia membaca ini," ujar Klich.

Skorsing yang akan dijalani Klich menjadi pukulan besar bagi Cracovia, yang setelah 14 pekan berada dua poin di atas zona degradasi. Pemain yang telah 41 kali membela tim nasional itu menjadi andalan Cracovia sejak bergabung tanpa biaya transfer pada pertengahan 2025. Di klub itulah ia menembus tim utama saat masih muda dan menarik minat VfL Wolfsburg hingga mendapatkan transfer ke klub tersebut, sebelum kemudian berkarier di Belanda.