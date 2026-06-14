Mantan bintang Brasil: Fabinho menyelamatkan kami dari badai di Maroko!

Felipe Melo, mantan bintang tim nasional Brasil, memuji pengaruh besar yang ditunjukkan Fabinho selama pertandingan melawan Maroko, dengan menegaskan bahwa gelandang berpengalaman tersebut memainkan peran sentral dalam membantu "Seleção" kembali menemukan keseimbangannya selama pertandingan yang berakhir imbang 1-1, dalam putaran pertama kompetisi Grup C Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil mengalami kesulitan dalam waktu yang cukup lama pada babak pertama menghadapi organisasi permainan Maroko yang luar biasa, di mana mereka kesulitan menguasai lini tengah dan membangun serangan sesuai yang diharapkan, sebelum jalannya pertandingan berubah secara bertahap setelah Fabinho masuk pada awal babak kedua.

Dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan "Ge Globo" Brasil, Melo menjelaskan bahwa nilai Fabinho tidak terletak pada usaha fisik yang besar atau tekanan terus-menerus terhadap lawan, melainkan pada kecerdasan taktisnya serta kemampuannya membaca alur permainan dan mengendalikan ritme pertandingan.

Melo berkata: "Fabinho masuk ke dalam pertandingan, dan dia bukanlah pemain yang mengandalkan lari terus-menerus atau dorongan kuat untuk merebut bola, tetapi dia memaksakan dirinya di area tengah lapangan dengan cara yang luar biasa."

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Dia menambahkan: "Posisi bermainnya sempurna, dan pembacaan permainannya luar biasa. Begitu dia masuk, performa tim Brasil berubah secara jelas, dan tim mulai menguasai bola lebih banyak berkat kualitas dan pengalamannya. Dia pasti telah menyelamatkan kami."

Mantan bintang Brasil itu mencatat bahwa pengaruh Fabinho langsung terlihat pada performa tim, di mana ia memberi rekan-rekannya ketenangan dan kemampuan untuk membangun serangan, yang membantu mengurangi keunggulan tim Maroko pada beberapa fase pertandingan.

Melo menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa Maroko bangkit dengan kuat di menit-menit akhir dan berhasil mengambil alih inisiatif, namun ia juga menekankan bahwa kehadiran Fabinho merupakan titik balik penting dalam pertandingan tersebut, dan membantu timnas Brasil terhindar dari berbagai masalah yang mereka hadapi sebelum ia masuk ke lapangan.