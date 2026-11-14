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Bek asal Brasil, Joao Victor, mantan pemain Benfica yang kini membela CSKA Moskow di Rusia, memicu reaksi luas usai komentarnya terkait kekalahan timnas Portugal dari Denmark dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang digelar di Kota Braga.

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Pemain itu menyampaikan pesan melalui akun pribadinya di “Instagram” untuk membela Cristiano Ronaldo, menyusul kekalahan yang terjadi pada penampilan perdana timnas Portugal pada era pasca kepergian mantan kaptennya.

Sikap Joao Victor muncul usai pertandingan yang dijalani Portugal tanpa Ronaldo, yang berujung pada kekalahan di tangan timnas Denmark dengan skor telak, sekaligus menandai kekalahan pertama pelatih Jorge Jesus sejak menukangi timnas tersebut.

Komentar bek asal Brasil itu tidak hanya menyoroti hasil pertandingan, tetapi juga mengaitkan apa yang terjadi dengan cara memperlakukan bintang Portugal tersebut, menilai bahwa ketidakhadirannya dan sikap tidak menghormati kedudukannya layak untuk disoroti.

Pemain CSKA Moskow itu mengunggah gambar hasil pertandingan melalui akun “Instagram” miliknya, yang memperlihatkan keunggulan Denmark dengan skor 4 gol tanpa balas pada menit ke-75, dan menyertainya dengan kalimat yang mengandung kritik jelas terhadap apa yang ia anggap sebagai kurangnya penghargaan terhadap Ronaldo.

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Joao Victor menulis: “Inilah yang terjadi ketika kau tidak menghormati panutanmu”, dalam sebuah pesan yang tidak menyebut nama tertentu, tetapi secara jelas mencerminkan bagaimana ia mengaitkan kekalahan itu dengan cara timnas memperlakukan mantan kaptennya.

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Makna kalimat tersebut melampaui sekadar komentar atas hasil satu pertandingan, karena membuka kembali perdebatan mengenai kedudukan Ronaldo di dalam timnas Portugal, setelah berakhirnya perjalanannya bersama tim, serta nilai yang ia wakili dalam sejarah sepak bola Portugal. Selain itu, waktu publikasi pesan tersebut, bersamaan dengan melebarnya selisih gol hingga mencapai 4 gol, memberinya keterkaitan langsung dengan jalannya pertandingan, yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-4.

Kekalahan itu terasa menyakitkan bagi timnas Portugal, terlebih karena terjadi di Braga dan di hadapan para pendukungnya, di samping menjadi kekalahan pertama bagi Jorge Jesus sejak mengemban tanggung jawab tersebut.

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Meski kekalahan terasa berat, timnas Portugal sebenarnya sudah memastikan lolos ke babak gugur UEFA Nations League, yang berarti kekalahan itu tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan di turnamen tersebut.

Tim ini masih membutuhkan satu poin saja pada pertandingan berikutnya melawan Wales, untuk memastikan puncak klasemen grupnya dan mengakhiri fase ini di posisi pertama.