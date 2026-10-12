Jelang lawatan klub papan atas Belgia itu ke markas Inter Milan dalam laga Liga Champions pada Rabu malam, Sommer dan Tresoldi menjadi dua sosok yang mendominasi pemberitaan jelang pertandingan di Italia. Sommer karena ia menjaga gawang Inter selama bertahun-tahun sebelum pindah ke Brugge. Tresoldi karena ia dianggap berpotensi menjadi penyerang andalan Squadra Azzurra, jika ia memutuskan membela timnas senior Italia.





Namun, Sommer tidak ingin ikut campur dalam persoalan itu. "Jangan tanya saya tim nasional mana yang akan ia pilih; itu bergantung pada dirinya," kata mantan kiper Bayern Munich itu kepada Gazzetta dello Sport. Tresoldi saat ini merupakan kapten timnas Jerman U-21 dan telah mencetak 16 gol dalam 27 pertandingan.

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp (59) ingin mendapatkan penyerang itu untuk timnya, begitu pula pelatih baru timnas Italia Roberto Mancini (61). Tresoldi sudah berbicara dengan keduanya, tetapi baru ingin mengambil keputusan bersama DFB pada musim panas mendatang setelah Kejuaraan Eropa Junior.

Ia begitu diminati di tingkat tim nasional maupun klub berkat penampilan gemilangnya dalam beberapa bulan terakhir. Penampilan itu juga membuat Sommer terkesan. "Tresoldi tanpa diragukan lagi bisa menjadi penyerang top Eropa." Pemain berkaki kanan yang piawai menuntaskan peluang itu disebutnya "rendah hati dan profesional." Bagi kiper asal Swiss tersebut, satu hal sudah jelas: "Ia punya kualitas untuk bermain di klub besar."

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Tresoldi pindah dari klub divisi dua Hannover 96 ke Brugge pada 2025 dengan biaya transfer 7,5 juta euro. Di sana, ia menjalani musim pertama yang gemilang dalam perjalanan meraih gelar juara Jupiler Pro League. Ia melanjutkan performa itu musim ini dan sudah mencetak enam gol dalam sepuluh pertandingan resmi. Salah satunya dicetak Tresoldi saat timnya kalah 2-3 dari juara Liga Europa Aston Villa pada laga pembuka Liga Champions.

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Pada akhir pekan, ia mengeksekusi penalti yang membawa timnya unggul sementara 3-0 dalam kemenangan tandang 4-1 atas RAAL La Louviere.

Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi mengenai kepindahan penyerang tengah itu terus bermunculan. Klub-klub yang dikaitkan dengannya antara lain BVB dan Atletico Madrid. Kontrak Tresoldi di Brugge masih berlaku hingga 2029.