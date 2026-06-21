Mantan bintang Barcelona: Keputusan Bouadi berasal dari hatinya... bukan kesalahan Federasi Sepak Bola Prancis

Mantan pemain timnas Prancis, Samuel Umtiti, berpendapat bahwa keputusan pemain muda Ayoub Bouadi untuk membela timnas Maroko alih-alih Prancis merupakan “keputusan pribadi murni yang berasal dari hati”, dan tidak ada hubungannya dengan kelalaian apa pun dari pihak Federasi Sepak Bola Prancis.

Oumtiti mengatakan, dalam wawancara dengan program “After Foot” di stasiun radio Prancis “RMC”: “Saya yakin hal ini tidak ada hubungannya dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Pemainlah yang harus mengambil keputusannya sendiri, dan ini adalah pilihan yang terutama berasal dari hati. Kita harus menghormati pilihan ini.”

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Mantan pemain Barcelona yang mengenal Bouadi dengan baik itu menambahkan: “Pengetahuan pribadi saya tentang dirinya membuat saya yakin bahwa ia memilih berdasarkan hati. Meskipun ia pernah bermain untuk tim-tim muda Prancis, pada akhirnya hati lah yang harus berbicara. Bukan Federasi Sepak Bola Prancis yang salah, melainkan Ayoub yang mengambil keputusan dari hatinya, dan hal itu harus dihormati.”

Bouadi menarik perhatian berkat penampilannya yang gemilang bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, baik saat imbang melawan Brasil (1-1) maupun saat mengalahkan Skotlandia (1-0), dan laporan media mengaitkannya dengan kemungkinan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini.

Saat ini, Timnas Maroko sedang bersiap untuk menjalani pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Haiti, Rabu malam mendatang waktu Amerika Serikat bagian timur, di Stadion “Mercedes-Benz”.