Arda Turan, pelatih klub Ukraina Shakhtar Donetsk, memicu kontroversi dengan pernyataan mengejutkan tentang gaya penuh semangatnya di pinggir lapangan, setelah ia menyinggung trio lini tengah Real Madrid terdahulu, Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro, ketika ditanya tentang penyebab luapan emosinya yang terus-menerus selama pertandingan.

Dalam pernyataan kepada media seusai timnya bermain imbang melawan klub Belanda PSV Eindhoven (1-1), Kamis kemarin pada laga pertama Liga Champions Eropa, mantan pemain Barcelona dan Atletico Madrid itu berbicara tentang caranya mengelola pertandingan, sebelum mengejutkan semua orang dengan jawabannya yang mengutip trio Los Blancos, rival tradisional Blaugrana dan Rojiblancos.

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Turan berkata: "Andai saya memiliki Kroos, Modric, dan Casemiro, saya pasti akan duduk sepanjang sembilan puluh menit," sebagai isyarat bahwa ia takkan perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemainnya.

Selama pertandingan, Turan meluapkan emosi atas salah satu keputusan wasit asal Turki, Halil Umut Meler, pada menit ke-85, sehingga ia menerima kartu kuning, sebelum akhirnya mengakui seusai peluit panjang bahwa reaksinya kurang pantas.

Pelatih asal Turki itu menyatakan: "Ini kesalahan saya. Halil memimpin pertandingan yang sangat baik hari ini. Timnya pun sangat sopan. Mereka memimpin laga yang layak untuk Liga Champions. Terkadang kita berbuat salah karena dorongan emosi. Itu terjadi, tidak masalah."

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