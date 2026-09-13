Mantan bintang Arsenal: Gagalnya transfer Vinicius menyelamatkan kami dari bencana sesungguhnya

Bintang Arsenal masa lalu asal Prancis, Emmanuel Petit, meyakini bahwa tim asuhan Mikel Arteta lolos secara ajaib setelah gagal mendatangkan bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, pada musim panas ini.

Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak 2004 pada bulan Mei lalu, namun Arteta tidak membuang-buang waktu untuk memperbaiki skuadnya.

Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis sama-sama memberi dampak seketika, namun Arsenal gagal mendatangkan penyerang baru kelas atas, dan Arteta sebelumnya telah menyinggung kebutuhan akan penyerang baru setelah musim perdana yang sulit bagi Viktor Gyokeres.

Nama penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, dikaitkan dengan Arsenal sepanjang periode transfer, meski keraguannya soal pindah ke Stadion Emirates pada akhirnya menggagalkan segala peluang untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Namun perekrutan bintang Real Madrid, Vinicius Junior, sempat sangat mengemuka pada periode tertentu dalam bursa transfer, di mana Arsenal merasa dirinya yang paling dekat untuk mengamankan pemain Brasil tersebut, yang negosiasi perpanjangan kontraknya menemui jalan buntu.

Arsenal optimistis dapat merampungkan kesepakatan itu, sebelum akhirnya Vinicius menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Bernabeu.

Meski demikian, alih-alih menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif, Petit, yang meraih ganda gelar bersama Arsenal pada musim 97/98, meyakini bahwa Arteta mungkin akan kesulitan menangani kepribadian pemain seperti Vinicius.

Petit mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "Mirror": "Saya rasa Vinicius Junior adalah pemain yang sangat berbakat, tetapi dari sisi mentalitasnya, saya tidak yakin dia cocok untuk Arsenal. Ini hanya pendapat saya."

Ia menambahkan: "Saya melihat banyak pemain yang rendah hati di Arsenal, jadi jika Anda tiba-tiba mendatangkan seseorang yang sama sekali berbeda, itu bisa menjadi masalah, terutama dengan gaya kepemimpinan Arteta."

Ia melanjutkan: "Lihat apa yang terjadi antara Vinicius Junior dan Jose Mourinho dalam laga Real Betis melawan Real Madrid. Hal itu mengingatkan saya pada apa yang terjadi dengan Xabi Alonso musim lalu ketika dia menolak berjabat tangan dengannya."

Bintang Prancis yang meraih Piala Dunia 1998 bersama Prancis itu melanjutkan: "Vinicius Junior mendapat kritik tajam dari suporter, pers, dan media sosial, tetapi pada momen-momen tersebut dia mengirimkan pesan yang salah. Saya rasa Arsenal mungkin telah lolos dari bencana yang sesungguhnya jika melihat momen itu."

Ia meneruskan: "Saya sangat berharap bisa melihat pemain dengan bakat Vinicius Junior bermain untuk Arsenal, tetapi dengan mentalitas dan keangkuhannya, saya rasa itu akan menciptakan situasi yang sangat sulit untuk ditangani."

Namun kegagalan mendatangkan Alvarez merupakan pukulan berat, menurut Petit, yang meyakini bahwa pemain Argentina itu akan menyatu dengan mulus.

Petit menuturkan: "Julian Alvarez adalah penyerang yang dibutuhkan Arsenal. Mengapa? Karena dia mengenal Liga Primer Inggris dengan baik. Dia pemain yang sangat berbakat, memiliki pergerakan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang tinggi, serta akan sangat cocok dengan gaya bermain Arsenal saat ini berkat gayanya bermain dengan satu sentuhan. Saya benar-benar mengaguminya sebagai pemain."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Namun sudah jelas dia menginginkan Barcelona, dan jika dia tidak meninggalkan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan meninggalkan klub itu pada bursa transfer musim dingin? Saya tidak yakin akan hal itu."

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