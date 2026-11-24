Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan gelandang Arsenal dan Borussia Dortmund Tomas Rosicky sepakat mundur dari jabatan direktur olahraga Sparta Praha setelah pelatih kepala Brian Priske dipecat pada Senin. Klub kasta tertinggi Ceko itu melakukan perubahan besar setelah gagal menang dalam lima pertandingan beruntun dan tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen, Slavia Praha.

Iklan

Sparta pecat Priske setelah performa menurun

Sparta memecat pelatih asal Denmark Priske pada Senin setelah gagal memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka. Rosicky juga meninggalkan klub atas kesepakatan bersama. Priske sebelumnya membawa klub itu meraih gelar juara dua musim berturut-turut setelah datang pada 2022, sebelum hengkang ke Feyenoord dan kembali musim lalu. Namun, kemerosotan di kompetisi domestik membuat Sparta berada di peringkat keempat dengan 24 poin, tertinggal 13 poin dari rival sekota mereka, Slavia.

Manajemen jelaskan pemecatan pelatih asal Denmark

Para petinggi klub berharap Priske dapat membangkitkan tim setelah kembali ke Praha, tetapi kesabaran mereka akhirnya habis menyusul penampilan buruk melawan Liberec. Menjelaskan keputusan itu dalam pernyataan resmi klub, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Frantisek Cupr mengatakan: “Setelah jeda internasional Oktober, manajemen klub memberi Brian kesempatan untuk memperbaiki hasil dan penampilan tim.

“Namun, rentetan hasil buruk tim yang berkepanjangan diperparah oleh penampilan yang tidak memuaskan melawan Liberec. Hal itu membuat kami memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatan pelatih kepala.”

Sivok gantikan sosok ikonis klub yang hengkang

Kepergian Rosicky mengakhiri delapan tahun kiprahnya di jajaran manajemen klub tempat ia mengawali karier bermain. Lulusan akademi muda Sparta itu kemudian menjadi bintang di Dortmund dan Arsenal sebelum kembali ke klub yang dibelanya sejak kecil. Mantan bek tengah Sparta Tomas Sivok kini akan menggantikannya.

Iklan Iklan

Meski mundur dari jabatan saat ini, klub tetap ingin melibatkan Rosicky. Cupr menambahkan: “Kami menyadari bahwa kehilangan pengalaman Tomas sepenuhnya akan menjadi kesalahan. Karena itu, kami akan berdiskusi dengannya dalam beberapa pekan mendatang mengenai kemungkinan peran lain di klub.”

Pertandingan berikutnya SPP Europa League 15.00 AZ

Ujian Liga Europa menanti Sparta

Sparta hanya memiliki sedikit waktu untuk membenahi diri sebelum menjamu klub Belanda AZ dalam pertandingan kelima fase liga Liga Europa pada Kamis, 26 November. Mereka berada di peringkat ke-22 klasemen kompetisi Eropa itu dengan hanya empat poin dari empat pertandingan dan sangat membutuhkan kemenangan untuk menghidupkan kembali peluang lolos ke fase gugur. Menstabilkan hasil di bawah kepemimpinan baru akan sangat penting untuk menyelamatkan kiprah mereka di Eropa maupun musim domestik mereka.