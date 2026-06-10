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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

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Mantan bintang Arsenal dan Barcelona: Maroko akan lolos ke final Piala Dunia... dan tim ini yang akan menjadi juara

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
Spain vs Saudi Arabia
Saudi Arabia
H. Bellerin
Arsenal
Barcelona
Brasil
Maroko
AS
Spanyol
Tanjung Verde
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Inggris

Timnas Maroko akan berlaga di Piala Dunia dengan ekspektasi yang tinggi

Héctor Bellerín, pemain Real Betis saat ini dan mantan pemain Arsenal serta Barcelona, memprediksi Maroko akan lolos ke final Piala Dunia 2026.

Bellerin mengatakan, hari Rabu ini, dalam pernyataan kepada akun resmi Real Betis di media sosial, mengenai prediksinya untuk turnamen tersebut: "Spanyol dan Maroko akan mencapai pertandingan final, dan La Roja akan dinobatkan sebagai juara Piala Dunia."

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Timnas Maroko berada di Grup C Piala Dunia, bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti, sementara timnas Spanyol berada di Grup H, bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Spanyol pernah menjuarai Piala Dunia sekali, pada tahun 2010 di Afrika Selatan, saat mengalahkan Belanda di final (1-0), berkat gol yang dicetak oleh legenda Barcelona, Andres Iniesta, pada menit ke-116 di babak perpanjangan waktu kedua.

Sedangkan untuk Tim Atlas, prestasi terbaik mereka di ajang Piala Dunia terjadi pada edisi terakhir, tahun 2022 di Qatar, ketika mereka menempati posisi keempat setelah kalah dari Kroasia (2-1) dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

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