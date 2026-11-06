Mantan bek Wolves dan timnas Inggris Conor Coady mengumumkan pensiun dari sepakbola pada usia 33 tahun

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Conor Coady mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 33 tahun, mengakhiri kariernya selama 15 tahun. Mantan bek timnas Inggris yang mencatatkan 317 penampilan bersama Wolves itu membagikan kabar tersebut pada Jumat pagi, sehari setelah diumumkan sebagai salah satu pembawa acara podcast dan tayangan YouTube baru. Ia juga telah melatih di Liverpool, klub masa kecilnya.

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Coady umumkan pensiun lewat unggahan Instagram

Coady mengakhiri kariernya sebagai pemain pada usia 33 tahun. Ia mengumumkan kabar itu melalui unggahan di Instagram pada Jumat pagi. Dalam unggahan tersebut, sang bek menulis: "Saya telah menjalani mimpi. Bersyukur selamanya. Terima kasih."

Seperti dilaporkan Sky Sports, Coady tidak memiliki klub sejak meninggalkan Wrexham pada 31 Agustus, ketika kontraknya diakhiri atas kesepakatan bersama. Laga terakhirnya berlangsung pada 2 Mei, saat ia bermain selama 61 menit dalam kekalahan 1-3 dari Swansea ketika dipinjamkan ke Charlton.

Lebih dari 300 laga bersama Wolves dan 10 penampilan untuk Inggris

Coady memulai kariernya di Liverpool, kemudian membela Sheffield United, Huddersfield, Wolves, Everton, Leicester, Wrexham, dan Charlton sepanjang karier yang berlangsung selama 15 tahun. Lebih dari separuh masa tersebut ia habiskan di Molineux, dengan mencatatkan 317 penampilan untuk Wolves di semua kompetisi.

Setelah menjuarai Championship pada musim 2017/18, Coady hanya absen dalam satu pertandingan Premier League sepanjang empat musim berikutnya bersama Wolves. Ia juga mencatatkan 10 penampilan untuk timnas senior Inggris antara 2020 dan 2022 serta menjadi bagian dari skuad untuk Euro 2020 dan Piala Dunia 2022, meski tidak bermain di kedua turnamen tersebut.

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Coady kembali ke Liverpool untuk melatih tim U-21

Setelah melatih tim Inggris U-19 dan U-21 sebelumnya pada tahun ini, Coady mengungkapkan pada September bahwa ia telah kembali ke Liverpool. "Saya berusaha tetap sibuk," katanya kepada BBC Radio 5 Live Sport. "Saya beruntung mendapat kesempatan untuk bergabung dengan tim U-21 Liverpool. Saya tumbuh di sana. Saya sedikit membantu melatih para pemain, dan itu luar biasa.

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"Orang-orang di Liverpool sangat baik kepada saya. Para pemain, juga Jay Spearing dan Rob Page, yang memberi saya kesempatan untuk datang, sedikit mengikuti cara kerja mereka, berada di kantor sebelum latihan, dan melihat bagaimana mereka merencanakan sesi latihan. Jika mereka membutuhkan tambahan pemain, saya akan ikut serta sekaligus menjaga kebugaran. Begitulah kegiatan saya saat ini."

Apa langkah Coady selanjutnya?

Pekerjaan Coady bersama para pemain muda Liverpool membuka jalan baginya untuk meniti karier kepelatihan, tetapi ia juga mulai berkecimpung di dunia media.

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Pada Kamis, diumumkan bahwa ia akan menjadi pembawa acara bersama 'The Football Dugout', podcast dan acara YouTube mingguan baru, bersama presenter sepakbola Sky Sports Mark Chapman.