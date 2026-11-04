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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Mantan bek sayap Liverpool dan Chelsea Glen Johnson menilai Anfield lebih cocok bagi gelandang Bournemouth Alex Scott di tengah perebutan transfer senilai £100 juta

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Mantan bek kanan Inggris Glen Johnson mendesak pengatur serangan Bournemouth Alex Scott menolak Chelsea dan memilih bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer Januari mendatang. Kedua klub besar Liga Primer Inggris itu bersaing untuk merekrut gelandang berusia 23 tahun tersebut setelah klub asal pesisir selatan itu mematok harga £100 juta untuk pemain berharganya.

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Mantan bek beri saran kepada gelandang Inggris

Johnson menilai situasi yang lebih tenang di Merseyside menjadikan Anfield tujuan yang lebih ideal bagi mantan talenta Bristol City itu ketimbang Stamford Bridge. Kedua klub telah memantau pemain internasional Inggris tersebut secara saksama sejak ia pindah ke Vitality Stadium seharga £25 juta pada 2023. Setelah musim panas ketika semua klub yang secara tradisional tergabung dalam kelompok 'Big Six' mengajukan pertanyaan tentangnya, klubnya saat ini mulai melunakkan sikap 'tidak dijual'.

Stabilitas di Merseyside lebih menarik daripada kepindahan ke London

Berbicara kepada Betfred tentang klub mana di antara mantan klubnya yang sebaiknya dipilih sang gelandang pada tahun baru, Johnson mengatakan: "Untuk saat ini, saya harus mengatakan Liverpool. Itu bukan berarti ia pasti akan mendapat lebih banyak menit bermain atau semacamnya, tetapi saya mengatakan itu lebih karena Liverpool sebagai klub jauh lebih stabil dan sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

"Saya akan memilih Liverpool semata-mata karena stabilitasnya, tetapi sejujurnya saya tidak yakin di klub mana ia akan mendapat lebih banyak menit bermain. Namun, Anda tentu bisa memahami mengapa kedua klub tertarik kepadanya."

Bournemouth minta biaya transfer sembilan digit

Menurut BBC, petinggi Bournemouth kini bersedia melepasnya pada musim dingin jika ada peminat yang mengajukan tawaran £100 juta, menyusul pembicaraan terakhir dengan pihak pemain. Scott menginginkan tantangan baru setelah menolak dua tawaran kontrak bernilai besar pada akhir musim lalu, sehingga jajaran direksi harus mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk mempertahankannya hingga 2027.

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Tawaran Chelsea pada musim panas senilai £60 juta ditambah bonus £4 juta ditolak, tetapi tim asuhan Xabi Alonso tetap yakin dapat mencapai kesepakatan senilai £90 juta hingga £100 juta sebelum Januari setelah kehilangan Enzo Fernandez ke Manchester City dan gagal mendapatkan Lamine Camara pada hari terakhir bursa transfer.

Negosiasi musim dingin bergantung pada posisi di klasemen

Meski Liverpool menilai Scott cocok dengan skema taktik mereka dan memiliki hubungan erat dengan pelatih Bournemouth Andoni Iraola, klub tersebut lebih memilih mendatangkannya pada musim panas dan baru-baru ini meningkatkan komunikasi dengan Monaco terkait Camara sebagai alternatif yang lebih murah. Selain itu, jajaran direksi dan staf teknis Bournemouth telah menetapkan bahwa penjualan pada Januari tidak akan disetujui jika tim terseret ke dalam persaingan sengit untuk menghindari degradasi dari Liga Primer. Karena itu, hasil pertandingan domestik selama dua bulan ke depan akan menentukan apakah Chelsea dapat menuntaskan kesepakatan lebih awal.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.