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Mantan bek kiri Premier League Stephen Warnock untuk pertama kalinya mengungkap bahwa ia mengalami serangkaian kejang yang menakutkan semasa menimba ilmu di akademi Liverpool. Kini bekerja sebagai pengamat sepakbola di radio pada usia 44 tahun, mantan bek itu mengaku menyembunyikan kejadian-kejadian tersebut dari staf klub karena takut akan dilepas.

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Talenta akademi merahasiakan episode medis yang dialaminya

Warnock memutuskan untuk menceritakan pengalaman yang selama ini ia rahasiakan di BBC Radio 5 Live setelah mendengarkan wawancara dengan gelandang Hull City, Matt Crooks, yang hidup dengan epilepsi. Bek yang meniti jenjang tim muda di Merseyside sebelum mencatatkan 67 penampilan di tim utama dan mencetak satu gol untuk Liverpool itu mengalami beberapa kali kejang sebelum akhirnya kondisi tersebut hilang seiring bertambahnya usia.

Epilepsi memengaruhi sekitar satu dari 100 orang di seluruh Britania Raya. Menurut lembaga amal Epilepsy Action, kondisi neurologis pada anak ini sering kali teridentifikasi setelah seorang anak mengalami satu kali kejang atau lebih.

Khawatir dilepas, Warnock merahasiakan kondisinya

Meski pengobatan dapat membantu mengendalikan atau mencegah episode epilepsi jika ditangani dengan cermat, Warnock memilih bungkam saat berada di akademi. Ia mengatakan kepada 5 Live: "Saya sangat takut memberi tahu Liverpool karena khawatir akan dilepas. Saya berpikir, 'kalau mereka tahu saya punya kondisi ini, mereka akan melepas saya'. Saya khawatir itu terjadi saat saya berada di lapangan. Tidak ada pemicu yang saya ketahui, saya tidak pernah tahu apa yang memicunya. Itulah yang membuat saya sangat takut."

Mengenang episode pertamanya di sekolah sebelum menjalani pemeriksaan CT dan MRI setelah kembali mengalami kejang di rumah, ia menambahkan: "Saya sedang berada di depan komputer, lalu terbangun di ranjang rumah sakit. Saya berpikir, 'wah, bagaimana saya bisa sampai di sini?' Saya tidak ingat apa pun, saya benar-benar kehilangan kesadaran.

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"Teman-teman saya bilang saya mulai mengalami kejang. Tentu saja ambulans dipanggil dan saya dibawa ke rumah sakit. Sejujurnya saya merasa malu, karena tidak ada orang lain yang mengalaminya, tidak ada yang tahu soal itu, dan saya sendiri tidak tahu sampai hal itu terjadi."

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Pulih saat remaja, Warnock bisa berkarier di tim utama

Setelah meraih penghargaan Pemain Terbaik Coventry City pilihan suporter saat dipinjamkan pada 2003-04, Warnock menjalani debutnya untuk Liverpool di bawah Rafael Benitez pada Agustus 2004 dan tampil 30 kali pada 2004-05, meski tidak masuk dalam skuad untuk final Piala Liga dan Liga Champions. Ia kemudian mencatatkan 30 penampilan pada musim berikutnya dan tujuh penampilan lagi sebelum pindah ke Blackburn Rovers pada Januari 2007.

Mengenang episode-episode tersebut, mantan pemain Aston Villa dan Leeds United itu berkata: "Itu berlangsung selama sekitar tiga tahun. Saya beruntung karena kondisi itu hilang seiring bertambahnya usia. Saya tidak perlu minum obat atau khawatir soal mengemudikan mobil dan hal-hal seperti itu. Ini pertama kalinya saya benar-benar membicarakannya."

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Kecemasan masih tersisa meski sudah pensiun

Sejak pensiun pada 2018, Warnock tidak pernah lagi mengalami kejang setelah usia 14 tahun. Meski demikian, penyiar berusia 44 tahun itu mengakui bahwa kemungkinan mengalami episode lain secara tiba-tiba masih terlintas dalam pikirannya hingga kini. Dengan berbicara secara terbuka bersama Crooks tentang pengalamannya semasa remaja, mantan bek sayap Inggris itu berharap dapat membantu mengurangi stigma seputar kondisi neurologis dalam sepakbola profesional.