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Mantan bek Liverpool Jamie Carragher menilai kekalahan telak 0-4 Everton di markas Brentford secara blak-blakan. Ia mengatakan Everton harus segera bangkit menjelang derbi Merseyside. Pengamat Sky Sports itu tidak menahan kritik saat membahas keterpurukan Everton di London barat, yang menurutnya termasuk salah satu penampilan terburuk mereka musim ini di Liga Primer.

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Pengamat menanggapi kemenangan telak Brentford

Carragher angkat bicara setelah upaya Everton mengejar posisi kelima digagalkan Brentford yang tampil tanpa ampun pada Senin malam. Berupaya meraih kemenangan ketiga beruntun di kasta tertinggi, tim tamu runtuh dalam rentang dua menit pada babak pertama ketika Keane Lewis-Potter mencetak dua gol lewat bola yang terdefleksi. Kartu merah untuk James Tarkowski serta gol Vitaly Janelt dan Fabio Carvalho pada babak kedua kemudian melengkapi malam yang memalukan bagi Everton .

Carragher menilai keterpurukan Everton di kandang lawan

Everton bertandang ke selatan dengan kepercayaan diri tinggi, sementara David Moyes merayakan pertandingan ke-593 sebagai pelatih mereka dalam dua periode kepemimpinannya, sebuah rekor klub. Namun, alih-alih menandai kesempatan itu dengan hasil positif lainnya, timnya kalah bersaing dari awal hingga akhir dan mengalami pukulan besar terhadap momentum mereka.

Saat menganalisis dampak kekalahan itu di Sky Sports, Carragher mengatakan skuad Everton tidak punya banyak pilihan selain segera melupakan penampilan buruk yang tidak biasa itu. "Ini salah satu pertandingan yang harus segera mereka lupakan dan tinggalkan. Everton akan menghadapi derbi Merseyside pada Minggu siang.

"Mereka pasti sangat kecewa dan kesal. Itu mungkin salah satu penampilan terburuk mereka musim ini. Namun, secara umum mereka tampil cukup baik."

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Sosok yang tak diduga menghukum pertahanan yang lengah

Meski pelatih Brentford Keith Andrews merombak lini serangnya setelah Igor Thiago terkena skorsing dengan memberikan kesempatan pertama kepada Callum Wilson untuk menjadi starter di Liga Primer, bek kiri Lewis-Potter justru mencuri perhatian. Berkali-kali dibiarkan memiliki ruang yang sangat luas, pemain berusia 25 tahun itu menghukum penjagaan Everton yang pasif hingga mencapai empat gol liga pada November, melampaui catatan terbaiknya dalam satu musim sebelumnya, yakni tiga gol, sekaligus memperkuat peluangnya membela Inggris.

Kesulitan Everton bertambah sebelum jeda ketika Tarkowski mengenai tulang kering Yehor Yarmolyuk saat berusaha membuang bola. Wasit Craig Pawson semula mengeluarkan kartu kuning, tetapi pemeriksaan VAR berujung pada kartu merah pertama sepanjang karier sang bek setelah sebelumnya menerima 74 kartu kuning. Caoimhin Kelleher kemudian menggagalkan sundulan Thierno Barry sebelum tembakan Janelt dari jarak sekitar 27 meter dan penyelesaian Carvalho dengan lutut mengangkat Brentford ke posisi keenam.

Skorsing mempersulit persiapan derbi hari Minggu

Everton kini harus segera bangkit sebelum menjamu Liverpool dalam derbi Merseyside pada Minggu pukul 12.00 GMT. Skorsing Tarkowski membuat mimpi buruk hari Senin berdampak langsung, sehingga Moyes harus mencari solusi untuk lini pertahanan tengahnya saat menghadapi rival yang berbahaya. Sementara itu, Brentford menyongsong pertandingan-pertandingan berikutnya dengan penuh keyakinan setelah membuktikan bahwa mereka tetap bisa tampil baik meski penyerang utama mereka terkena skorsing.