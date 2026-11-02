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Mantan bek Borussia Dortmund Patrick Owomoyela mendukung eks pelatih Liverpool Jurgen Klopp untuk membawa tim nasional Jerman kembali ke puncak sepak bola internasional. Setelah bermain di bawah arahan pelatih berusia 59 tahun itu selama lima musim di Signal Iduna Park, bek sayap yang telah pensiun tersebut yakin mantan pelatihnya memiliki aura yang dibutuhkan untuk memicu kebangkitan seketika.

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Klopp diyakini mampu membangkitkan tim nasional

Owomoyela yakin Klopp bisa mengulangi kesuksesannya di level klub bersama timnas Jerman setelah menggantikan Julian Nagelsmann menyusul tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia musim panas ini. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Sepakbola Global di Red Bull, mantan pelatih Liverpool itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun pada Juli yang berlaku hingga Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Ia resmi mulai bertugas pada Agustus untuk membangun kembali tim juara dunia empat kali tersebut.

Kemampuan memberi dampak cepat cocok dengan waktu yang terbatas

Berbeda dari menangani klub sehari-hari, sepakbola internasional hanya memberi pelatih waktu terbatas di lapangan latihan untuk menerapkan gagasan taktis dan menilai pilihan pemain dalam skuad.

Berbicara dalam sesi bersama media di Munich yang dihadiri Bulinews, Owomoyela menjelaskan mengapa mantan pelatihnya sangat cocok untuk mengatasi keterbatasan tersebut: "Ia mampu mengubah hal-hal penting dalam waktu singkat, dan itulah yang membuatnya cocok. Saya berharap ia bisa bersama para pemain Jerman setiap hari [untuk berlatih], tetapi kenyataannya tidak demikian. Seperti yang saya katakan, ia mampu memberi dampak langsung dan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan.

"Kini, lebih daripada sebelumnya, reputasinya membantu para pemain memercayai apa yang ia katakan. Semua itu cocok bagi pelatih yang punya lebih sedikit waktu tetapi mampu membuat sesuatu terjadi. Tinggal menemukan orang-orang yang tepat. Ia menggunakan banyak pemain [pada periode pertamanya menangani tim nasional], dan itu juga akan terjadi ke depannya."

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Intensitas tanpa henti menjadi ciri metode kepelatihannya

Owomoyela merasakan langsung metode Klopp di Dortmund antara 2008 dan 2013, serta memenangi dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Mengenang bagaimana pelatih itu memadukan kebebasan di ruang ganti dengan tuntutan fisik tanpa henti, pria asal Hamburg tersebut menambahkan: "Ia pelatih yang menuntut kerja keras, tetapi kami juga bersenang-senang saat melakukannya. Ia tampaknya selalu menikmati semuanya. Meski menuntut banyak dari kami, ia juga membiarkan kami bersenang-senang.

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"Ia orang yang paling lantang di ruang ganti, jadi ia memberi Anda kebebasan semacam itu. Namun, Anda harus membuktikannya di lapangan dengan bekerja keras dan melakukan apa yang ia minta. Ia bisa membuat Anda membayangkan sesuatu. Ia membuat kami sangat mudah memahami ke mana ia ingin kami bergerak dan apa yang ia ingin kami lakukan. Rasanya seperti ada film di kepala Anda. Kemampuannya memotivasi Anda untuk melakukan apa yang perlu dilakukan itulah yang membuatnya unggul dari banyak pelatih lain. Ia ingin kami memainkan sepakbola dengan intensitas setinggi mungkin.

"Prinsipnya adalah kejar, kejar, kejar, terus mengejar. Jika Anda mendapatkan bola, berlarilah sekencang mungkin ke arah lawan. Jika mereka [lawan] mendapatkan bola, kejar lagi untuk merebutnya [kembali]. Ia juga suka membuat tantangan. Jika kami berlari sejauh 120 kilometer [sebagai tim] dalam satu pekan, pekan berikutnya ia akan berkata, mari tempuh 124 [kilometer]. Kami memercayai apa yang ia katakan. Meski kami kalah dalam pertandingan dan derby, ia akan berkata itu tidak masalah karena ia merasa kami bergerak ke arah yang benar."

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Hasil beragam menandai laga-laga awal

Masa kepelatihan Klopp dimulai dengan cukup stabil dalam empat laga pertamanya di UEFA Nations League, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang dan satu kekalahan, serta tiga gol dicetak dan dua kebobolan. Setelah mengawali kiprahnya dengan hasil imbang 1-1 di Belanda dan kekalahan mengejutkan 1-0 di kandang dari Yunani pada September, Jerman mengalahkan Serbia 2-0 pada 1 Oktober sebelum bermain imbang 0-0 di markas Yunani tiga hari kemudian. Pelatih berusia 59 tahun itu kini akan berupaya membangun momentum pada jeda internasional November.