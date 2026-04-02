Mantan bek Al-Hilal memicu persaingan tiga arah di Liga Roshen

Laporan media mengungkap persaingan sengit antara tiga klub terkemuka di Liga Profesional Roshen untuk merekrut salah satu bek mantan Al-Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang, dalam sebuah kesepakatan yang sangat menarik di lini pertahanan.

Klub-klub Liga Profesional Roshen berupaya memperkuat skuad mereka selama jendela transfer musim panas mendatang, dengan merekrut pemain-pemain unggulan yang mampu membuat perbedaan dalam persaingan memperebutkan gelar, di tengah meningkatnya persaingan antar tim untuk merekrut talenta-talenta terbaik, terutama pemain yang memiliki pengalaman luas seperti bek-bek mantan Al-Hilal.

Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, Muteb Al-Mufarrij, bek Al-Taawoun saat ini dan mantan pemain Al-Hilal, menjadi incaran tiga klub dari Liga Profesional Roshen, sebagai persiapan untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas mendatang.

Baca juga.. Koulibaly: Bono yang memberi tahu saya tentang kejutan gelar juara Maroko.. dan saya sudah tahu kedatangan Benzema

Baca juga.. Cancelo blak-blakan: Saya datang ke Al-Hilal hanya demi Jesus.. dan Neymar adalah permata berharga

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub-klub yang tertarik pada pemain tersebut adalah Al-Ittifaq, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan akan menyaksikan persaingan sengit di tengah antisipasi luas dari para penggemar dan media, mengingat level permainan yang luar biasa dan pengalaman besar yang dimiliki Al-Mufarrij di lini pertahanan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa setiap klub sedang mengevaluasi kemampuan finansial dan teknisnya untuk merekrut pemain tersebut, sambil memantau dengan cermat penampilannya bersama Al-Taawoun, di mana ia dianggap sebagai salah satu pilar utama yang diandalkan tim saat ini di lini pertahanan.

Kontrak Mutaib Al-Mufarraj dengan "Al-Sukari" dijadwalkan berakhir pada Juni mendatang, yang berarti ia akan hengkang secara gratis.