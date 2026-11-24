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Giovanni Manna, direktur olahraga Napoli, pagi ini bertemu Colin Murdock, agen McTominay, di bar yang terletak di lobi hotel tempat rombongan Napoli menginap di Manchester. Hal itu dilaporkan Gianluca Di Marzio, yang menyebut pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa komunikasi terus berlanjut demi mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak gelandang asal Skotlandia itu. Pemain kelahiran 1996 tersebut terikat kontrak dengan Napoli hingga 2028.

Napoli berupaya mempercepat langkah untuk mempertahankan McTominay melalui pertemuan hari ini di Manchester antara Manna dan agen sang gelandang, Colin Murdock, dari Murdock Sports Group. Pertemuan itu berlangsung di hotel Hyatt Regency, tempat delegasi Napoli menginap menjelang pertandingan malam ini melawan Manchester City pada matchday kelima fase liga Liga Champions.

Perpanjangan kontrak menjadi prioritas Napoli, yang ingin terus mengandalkan McTominay dalam jangka panjang. Sejak tiba pada musim panas 2024, pemain asal Skotlandia itu telah meraih satu gelar Serie A dan satu Piala Super Italia bersama Napoli, dengan Antonio Conte sebagai pelatih. Kontraknya akan berakhir pada 2028 dan gajinya sekitar 4 juta euro bersih per tahun.

McTominay tentu juga memiliki peminat lain yang menjadi pesaing Napoli. Di Italia, Milan sedang mempertimbangkan pemain asal Skotlandia itu, sementara di luar negeri ada ketertarikan dari Chelsea, Bayern Munich, dan Real Madrid.

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Lahir pada 1996, McTominay didatangkan dari Manchester United seharga 30,5 juta euro pada bursa transfer musim panas 2024. Sejak itu, ia mencatatkan 92 penampilan untuk Napoli, mencetak 33 gol dan menyumbang 10 assist, serta meraih satu gelar Serie A dan satu Piala Super Italia.