Hanya beberapa jam menjelang pertandingan penentu antara Argentina dan Spanyol di final Piala Dunia besok malam, Minggu, negara-negara Amerika Latin mengalami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana mereka lebih memilih kemenangan tim Eropa tersebut daripada tetangga regional mereka, yang jelas-jelas melanggar tradisi solidaritas benua yang telah mengakar.

Menurut kantor berita “Agence France-Presse”, gelombang besar gambar-gambar satir dan komentar-komentar kritis melanda platform media sosial di Brasil, Meksiko, Kolombia, dan Chili, terutama sebuah foto montase yang menampilkan bintang Spanyol Lamine Yamal mengenakan seragam timnas Brasil dengan judul “Harapan Rakyat Brasil”.

Sosiolog Kolombia, Germán Gómez, berpendapat bahwa “dinamika solidaritas dengan Argentina telah runtuh,” sambil menyoroti bahwa media sosial telah memicu narasi yang menuduh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan ketuanya, Gianni Infantino, memihak timnas Argentina dalam keputusan wasit.

Fenomena ini melampaui konflik historis antara Brasil dan Argentina, karena banyak yang meyakini bahwa wasit telah memberikan keputusan-keputusan kontroversial kepada “La Tango” sepanjang turnamen, meskipun FIFA dan para ahli mendukung keputusan-keputusan tersebut.

“Saya lebih suka Spanyol meraih gelar kedua daripada Argentina meraih gelar keempat,” kata Francisco Santos, seorang pendukung Brasil dari São Paulo.

Tuduhan rasisme juga membayangi citra Argentina, terutama setelah teriakan-teriakan yang menghina para pemain berkulit hitam di tim nasional Prancis pasca-kemenangan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar, serta insiden penghinaan terhadap penyiar Amerika Serikat berkulit hitam IShowSpeed selama turnamen ini, yang mendorong FIFA untuk secara resmi mengutuk rasisme.

Profesor asal Meksiko, Jorge Negro, yang spesialis dalam antropologi olahraga, menyatakan bahwa "turnamen ini telah membuktikan sifat politisnya yang berlebihan," merujuk pada keputusan-keputusan kontroversial, termasuk izin yang diberikan kepada penyerang Amerika Serikat, Fularin Walegon, untuk tetap bermain meskipun telah diusir dari lapangan, setelah adanya panggilan telepon dari Presiden Donald Trump kepada Infantino.

Menanggapi kritik tersebut, Lionel Messi mengatakan dalam konferensi pers: “Kami telah membuktikan bahwa tidak ada yang memberikan sesuatu kepada kami dengan mudah, terlepas dari apakah orang-orang menyukainya atau tidak,” sementara salah satu merek minuman Argentina “Vernet” menyindir kontroversi tersebut dengan iklan bertema “Kami Tidak Terbatas.”

Meskipun demikian, masih ada yang tetap berpegang pada solidaritas regional. Seorang mahasiswa asal Peru, Valentino Tokto, mengatakan: “Saya akan mendukung Argentina karena negara itu berasal dari Amerika Selatan,” dalam upaya mempertahankan sisa-sisa semangat kebersamaan benua.