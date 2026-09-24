Media dipenuhi oleh pernyataan-pernyataan dari para pemain yang dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or, di samping berbagai klub yang meluncurkan kampanye untuk mempromosikan para pemainnya dengan harapan meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Pada saat kampanye media untuk berbagai kandidat semakin memanas, sebagian anggota panel juri penghargaan Ballon d'Or setuju untuk berbicara secara terbuka.

Selama beberapa hari terakhir, perbincangan meningkat seputar Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, hingga Kvaratskhelia, Harry Kane, dan Ousmane Dembele, di mana sebagian dari mereka menyatakan kelayakan dirinya untuk memenangkan Ballon d'Or, sementara sebagian lainnya dinominasikan oleh bintang-bintang lain.

Kehebohan media yang belum pernah terjadi sebelumnya

Ada 3 kriteria untuk memilih para kandidat pemenang penghargaan Ballon d'Or, yaitu: penampilan individu dan kepribadian yang menentukan serta berpengaruh, penampilan kolektif dan rekam jejak yang penuh prestasi, di samping integritas dan permainan yang bersih.

Sebagian kandidat mungkin tidak selalu memenuhi syarat ketiga, tetapi mari kita beralih ke poin berikutnya. Yang terpenting adalah meyakinkan 100 anggota panel juri akan kelayakan kandidat untuk memenangkan penghargaan.

Panel juri terdiri atas satu jurnalis dari setiap negara, tepatnya dari 100 negara teratas dalam peringkat FIFA.

Surat kabar "Le Parisien" menghubungi sejumlah anggota panel juri, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang bersedia tampil di media.

Yazid Wahib, anggota panel juri yang mewakili Aljazair, setuju untuk membahas persaingan aneh memperebutkan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 ini. Wahib berkata: "Saya menjadi anggota panel juri sejak tahun 2007, dan saya harus mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir kami menyaksikan kampanye pemilihan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Semua wawancara ini, semua komentar ini, tidak lain hanyalah pengalihan perhatian yang tidak memengaruhi suara saya."

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Ia melanjutkan: "Situasi semakin memanas, tetapi hal itu tidak mengubah apa pun. Kami mengikuti peristiwa-peristiwa ini dari kejauhan. Saya tidak bisa berbicara atas nama rekan-rekan saya, tetapi saya rasa semua ini tidak seharusnya memengaruhi suara mereka. Pada akhirnya, ini adalah soal hati nurani."

Strategi yang tidak berguna

Rekan sejawatnya dari Swedia, Anders Bengtsson, menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan berulang dari para kandidat unggulan.

Ia berkata: "Kampanye-kampanye ini sama sekali tidak memengaruhi saya. Bukan tidak mungkin hal itu memengaruhi sebagian pemilih. Sebab, seandainya saya ragu di antara beberapa pemain, mungkin saja sejumlah statistik atau argumen bisa mengubah keseimbangan ke salah satunya. Namun, itu hanya akan terjadi jika saya belum berpikir matang-matang sebelum memberikan suara."

Mantan pemimpin redaksi majalah "France Football", Pascal Ferre, yang memberikan suaranya untuk Prancis selama tujuh tahun, juga mengkritik strategi komunikasi yang diterapkan selama beberapa hari terakhir.

Ia berkata: "Para anggota panel juri bukanlah orang-orang naif. Mereka memiliki pengalaman dan hati nurani yang cukup untuk menilai dan mengevaluasi seorang pemain tanpa perlu mendengar kalimat: dia yang terbaik, sepuluh atau 15 kali."

Ia melanjutkan: "Ketika saya mengatakan bahwa pemenang Ballon d'Or bisa saja tenggelam di tengah kegaduhan media, saya benar-benar bermaksud demikian ketika ia mendominasi perbincangan secara mencolok dan membuat para anggota panel juri merasa tertekan. Kehebohan yang direkayasa oleh sebagian pihak ini pada akhirnya bisa mengganggu para pemilih, karena ini jelas merupakan sebuah manipulasi."

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