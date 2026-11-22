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Bintang Barcelona, Raphinha, bersiap melanjutkan perjalanannya di La Liga pada Minggu, setelah melewati masa sulit bersama timnas Brasil selama jeda internasional, yang dijalaninya sebagai kapten negaranya. Ia berpeluang memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol terbanyak La Liga dan makin dekat meraih trofi Pichichi untuk pertama kalinya dalam kariernya.

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Menurut harian Spanyol Mundo Deportivo, Barcelona akan menjamu Villarreal di Stadion Spotify Camp Nou, dan Raphinha, yang juga mengenakan ban kapten tim Catalan tersebut, berharap bisa kembali tersenyum sekaligus memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak.

Kylian Mbappe, peraih dua trofi Pichichi dalam dua musim terakhir, gagal mengeksekusi penalti yang ia dapatkan sendiri saat Real Madrid menghadapi Celta Vigo, ketika skor masih imbang tanpa gol.

Dengan demikian, koleksi gol penyerang asal Prancis itu tertahan di angka 13 gol, sehingga ia tetap tertinggal dua gol dari kapten Barcelona, Raphinha, di daftar pencetak gol terbanyak La Liga.

Raphinha mendapat kesempatan untuk mengukuhkan posisinya di puncak daftar pencetak gol, setelah musim ini ia terpaksa bermain sebagai penyerang tengah murni, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teknis tim.

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Pemain asal Brasil itu sejauh ini telah mencetak 15 gol bersama Barcelona, dengan rata-rata satu gol setiap 53 menit, sementara Mbappe mencetak 13 gol dengan rata-rata satu gol setiap 90 menit.

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Belakangan ini, Raphinha menuai kritik dari media di Brasil akibat pernyataannya sebelumnya mengenai pentingnya memperhatikan kondisi fisik para pemain di tengah jadwal pertandingan yang terlampau padat.

Kritik tersebut makin tajam setelah ia diusir wasit saat melawan Jepang, disusul keputusannya untuk tetap bertahan bersama rombongan timnas Brasil karena merasa bertanggung jawab terhadap tim, hal yang kemudian mendominasi perbincangan seputar penyerang asal Brasil tersebut.

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Laga melawan Villarreal pun menjadi kesempatan bagi Raphinha untuk kembali tersenyum dan tampil dengan wajah berbeda sebagai kapten Barcelona, setelah masa sulit yang dilaluinya bersama tim nasional negaranya.

Pelatih Barcelona, Hans Flick, dalam konferensi pers jelang laga kontra Villarreal, berbicara mengenai kondisi Raphinha sepulangnya dari pemusatan latihan timnas Brasil.

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"Tentu saja saya sudah berbicara dengannya. Saya punya pandangan, tetapi itu tidak penting. Mereka sudah mengambil keputusan, dan Raphinha adalah pemain yang sangat penting bagi Brasil. Saya menerimanya, karena ketika dia berada di sini, dia memberikan segalanya," ujar Flick.