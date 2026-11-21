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Kompetisi Jawwy Elite League kembali bergulir setelah rehat dua pekan akibat jeda internasional lalu. Bersamaan dengan itu, kembali pula sejumlah talenta yang aksinya dinanti para penggemar di pekan ke-11.

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Pekan ke-11 Jawwy Elite League akan dimulai pada Senin, 23 November ini, dan berlangsung selama empat hari hingga Kamis mendatang.

Selama empat hari tersebut, para penggemar akan disuguhi keseruan dan ketegangan yang dihadirkan para bintang Liga Arab Saudi U-21.

Amadou Diang, Mane-nya Elite League

Salah satu talenta yang paling bersinar di Jawwy Elite League musim ini adalah penyerang asal Senegal milik Al-Hazem, Amadou Bamba Diang. Al-Hazem merupakan juara edisi lalu kompetisi ini.

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Diang sukses menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di turnamen musim ini. Ia telah mencetak delapan gol dan menempati posisi kedua daftar top skor, hanya terpaut satu gol dari bintang Al-Ahli, Musa Adam.

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Penyerang Senegal itu tampil sangat gemilang dalam beberapa pekan terakhir dengan mencetak lima gol dalam empat laga terakhir, dua di antaranya ke gawang Al-Tadamon pada laga sebelumnya, yang merupakan pertandingan tunda dari pekan kelima.

Penyerang Senegal tersebut membangkitkan kenangan akan kecemerlangan rekan senegaranya, bintang Al-Nassr Sadio Mane, baik di Roshn Saudi League bersama Al-Nassr, bersama klub bersejarahnya Liverpool, maupun saat memperkuat Southampton dan Bayern Munich.

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Diang berambisi melanjutkan performa apiknya saat menghadapi ujian terberat melawan Al-Ittihad, pemuncak klasemen Jawwy Elite League musim ini sekaligus pemilik lini pertahanan terkuat dengan hanya kebobolan empat gol. Al-Ittihad juga memiliki kiper terbaik musim ini sejauh ini, yakni Mohammed Hazazi, yang telah mencatatkan empat clean sheet.

Jan Petek, Singa Al-Riyadh

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Berbicara soal penjaga gawang, peran pemain asing lainnya di Jawwy Elite League musim ini tak bisa dikesampingkan, yaitu kiper asal Slovenia milik Al-Riyadh, Jan Petek.

Petek, yang bergabung dengan Al-Riyadh pada musim panas 2025 dengan status bebas transfer, menampilkan performa terbaiknya bersama tim ibu kota tersebut sejak awal musim Liga Arab Saudi U-21. Ia telah mencatatkan clean sheet dalam tiga laga dan menjadi kiper dengan catatan clean sheet terbanyak kedua, di belakang Mohammed Hazazi dan Abdulelah Al-Ghamdi, masing-masing kiper Al-Ittihad dan Al-Hilal.

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Berkat penampilan apiknya, Al-Riyadh baru menelan satu kekalahan sejak awal musim dan berhasil menembus empat besar. Mereka kini menempati peringkat ketiga dengan 21 poin, hanya terpaut satu poin dari Al-Ahli di posisi kedua.

Kali ini, Jan Petek akan menantang Al-Ahli beserta penyerang ganasnya, Musa Adam, top skor Jawwy Elite League musim ini dengan sembilan gol. Dalam laga tersebut, Al-Riyadh berupaya merebut posisi kedua, sementara sang kiper Slovenia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen ini.

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Ramez Al-Attar

Berbicara soal Musa Adam, tak diragukan lagi ia adalah penyerang mematikan yang piawai memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi gol dengan kecermelangan khasnya. Namun, peluang-peluang itu tentu membutuhkan kreator, dan kreator utama di Al-Ahli adalah Ramez Al-Attar.

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Dengan mata telanjang, Anda bisa menangkap bakat Ramez Al-Attar di setiap pertandingan yang ia mainkan. Ia memiliki kaki kiri yang memukau, yang ia gunakan untuk menebar sihir di seluruh penjuru lapangan dan membagikan "hadiah" kepada rekan-rekannya di depan gawang lawan.

Al-Attar meniti karier di kelompok usia Al-Ahli dan meraih sejumlah gelar bersama beberapa tim kelompok umur, yakni U-13, U-15, dan U-17, sebelum dipromosikan ke tim U-21 dan tampil di Jawwy Elite League.

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Sang penyihir kidal tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Ia telah mencatatkan empat assist di kompetisi musim ini dan menjadi pemberi assist terbanyak ketiga, hanya terpaut dua assist dari bintang Al-Qadsiah, Mohannad Al-Qudaibi, yang menempati posisi teratas.

Meski kaki utamanya adalah kaki kiri, Ramez Al-Attar juga fasih menggunakan kaki kanannya. Dengan kaki kanan itu, ia mencetak gol ke gawang Al-Watan pada September lalu lewat sepakan indah dari tepi kotak penalti.

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Ramez Al-Attar berambisi menebar lebih banyak sihir saat timnya menghadapi ujian berat melawan Al-Riyadh, demi mempertahankan posisi kedua sekaligus merangsek ke puncak klasemen yang kini dikuasai tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al-Ittihad.

Mohannad Al-Qudaibi, Beckham-nya Jawwy Elite League

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Jika sihir selama ini selalu identik dengan umpan terobosan memukau yang membelah pertahanan lawan dari lini tengah, maka Mohannad Al-Qudaibi, winger Al-Qadsiah U-21, piawai menampilkan jenis sihir yang berbeda.

Al-Qudaibi adalah pemain dengan assist terbanyak di Liga Arab Saudi U-21 musim ini. Ia memimpin daftar tersebut seorang diri setelah sukses mencatatkan enam assist.

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Namun, yang menarik dari umpan-umpan krusial pemain Al-Qadsiah ini adalah semuanya tidak berasal dari umpan terobosan langsung, melainkan dari umpan silang akurat yang langsung mendarat di kepala atau kaki para penyerang di depan gawang.

Mohannad Al-Qudaibi menghidupkan kembali tipe winger yang tak lagi dikenal dalam beberapa tahun terakhir, yakni winger yang bermain melebar di sisi lapangan, bergerak dari sektornya, lalu melepaskan umpan silang akurat yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh penyerang.

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Tipe winger seperti ini populer di masa lalu, dan sosok yang paling terkenal dengan gaya tersebut adalah legenda Inggris David Beckham. Namun, tipe ini perlahan memudar dalam beberapa tahun terakhir, tergeser oleh inverted winger yang bergerak ke dalam dengan kaki terbalik.

Mohannad Al-Qudaibi bisa menjadi solusi, tidak hanya bagi Al-Qadsiah dalam laga berikutnya melawan Al-Hilal di Jawwy Elite League, tetapi mungkin juga bagi timnas Arab Saudi beberapa tahun mendatang, untuk menghadirkan gaya bermain yang kini semakin langka.

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Mohammed Al-Issa, Sang Pencetak Gol yang Hilang

Berbicara soal talenta yang dinanti, tak diragukan lagi Jawwy Elite League kehilangan salah satu talenta paling bersinar di awal musim ini, yaitu pemain Al-Ettifaq, Mohammed Al-Issa.

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Al-Issa adalah pencetak gol terbanyak kedua Jawwy Elite League musim ini. Ia berhasil mencetak delapan gol, hanya terpaut satu gol dari penyerang Al-Ahli, Musa Adam.

Namun, anehnya Al-Issa tidak mencetak satu gol pun dalam empat pekan terakhir. Delapan golnya hanya tercipta dalam enam pekan pertama, empat di antaranya pada laga perdana melawan Al-Tadamon yang berakhir dengan kemenangan 10-1.

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Mohammed Al-Issa tak akan menemukan kesempatan yang lebih baik untuk kembali ke jalur gol selain dalam laga besar melawan tim sekelas Al-Nassr, saat kedua tim bertemu pada Selasa mendatang di Dammam.