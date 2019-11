Sadio Mane sekarang memiliki reputasi sebagai salah satu pesepakbola terbaik di dunia, namun sang penyerang tetap menunjukkan sikap rendah hati baik di dalam mau pun luar lapangan.

Sejak pindah dari ke Liverpool pada 2016 lalu, sang striker telah menjadi salah satu pemain top Liga Primer Inggris, puncaknya kala sukses mengangkat trofi Liga Champions musim lalu.

Musim 2019/20 ini, Mane telah mencetak 11 gol dari 17 pertandingan di semua kompetisi. Semua pencapaian mentereng tersebut tidak mengurangi kesederhanaannya, seperti yang tampak ketika dirinya terlihat membantu kitman tim nasional Senegal mengangkut beberapa botol air minum dari bus ke tempat latihan.

Sadio Mane helps offload items from team bus.



This guy is not fake. pic.twitter.com/EREXKUv0Ug