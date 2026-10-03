Mancini sampaikan permintaan kepada suporter Italia, berikan gelar istimewa untuk Donnarumma

Roberto Mancini, pelatih kepala timnas Italia, memberikan pujian khusus kepada kiper timnya Gianluigi Donnarumma, usai hasil imbang dramatis melawan Prancis dengan skor 1-1, seraya menegaskan bahwa kiper Paris Saint-Germain itu menjadi penentu dalam menyelamatkan timnya pada momen-momen sulit.

Mancini menyatakan kepuasannya atas penampilan Italia, dengan menilai bahwa pertandingan tersebut memperlihatkan karakter kolektif yang istimewa, setelah para pemainnya berhasil bertahan dan menyerang sebagai satu tim, meski awal yang sulit pada menit-menit pertama.

Mancini mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs Prancis "Foot Mercato": "Ini adalah malam yang sangat positif. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sulit, tetapi kami berhasil kebobolan sedikit gol dan menciptakan peluang-peluang yang baik".

Ia menambahkan: "Kami kesulitan selama 20 menit pertama, tetapi kami harus tahu bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan semacam ini secara bersama-sama. Kami berusaha bermain meski hal itu tidak mudah, dan kami turun ke lapangan untuk mencetak gol, dan itu hal yang luar biasa. Kedua tim bisa saja menang pada akhirnya, dan inilah sepak bola. Hasil mengubah pendapat".









Mancini secara khusus memuji peran Donnarumma, dengan mengatakan: "Donnarumma adalah kiper terbaik di dunia, karena ketika ia diminta untuk menghalau sebuah tendangan, ia melakukannya. Ia menyelamatkan kami saat hal itu penting".

Ia menutup: "Tim ini bisa menjadi timnas yang hebat, tetapi hal itu akan memakan waktu. Kami berkembang dengan baik, dan setelah babak kedua melawan Belgia kami memperoleh kepercayaan diri, meski kami tahu perlunya bertahan ketika keadaan menuntut".











