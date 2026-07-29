Dengan nada penuh penyesalan dan kata-kata yang sarat permintaan maaf, Roberto Mancini tampil untuk pertama kalinya usai kepulangan mengejutkannya menukangi timnas Italia. Ia membuka isi hatinya dan mengakui kesalahan bersejarahnya ketika meninggalkan Azzurri demi tawaran Arab Saudi.

Roberto Mancini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada konferensi pers pertamanya hari Rabu, setelah ia kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas Italia yang tengah dilanda krisis tak terkira. Penunjukan itu terjadi hanya tiga tahun setelah pengunduran dirinya yang mendadak untuk melatih timnas Arab Saudi dengan kontrak besar.

Mancini (61 tahun) berkata dengan nada sedih: "Saya sangat menyesal. Apa yang terjadi ibarat kehilangan pasangan hidup saya. Saya telah melakukan kesalahan fatal. Saya minta maaf atas semua yang terjadi selama tiga tahun terakhir, dan saya akan mengerahkan segala kemampuan untuk mengembalikan timnas ke tempat yang semestinya."

Krisis Italia Membuka Pintu Kepulangannya

Kepulangan Mancini terjadi setelah bencana baru bagi sepak bola Italia, di mana Azzurri gagal untuk ketiga kalinya secara beruntun lolos ke Piala Dunia, menyusul kekalahan di babak play-off dari Bosnia dan Herzegovina pada April lalu. Kegagalan itu menyingkirkan presiden federasi Gabriele Gravina dan pelatih Gennaro Gattuso.

Sebelumnya, Mancini telah membawa Italia meraih kejayaan Eropa dengan gelar Euro 2021, sebelum mengejutkan semua orang dengan mengundurkan diri pada Agustus 2023 untuk menangani Arab Saudi hanya dua pekan berselang, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai pengkhianatan.

Tentang periode tersebut, ia berkata: "Itu sepenuhnya kesalahan saya. Ada miskomunikasi dengan Gravina, tetapi saya menanggung tanggung jawab sepenuhnya."

Pilihan Keempat dan Taruhan Masa Depan

Media Italia mengungkap bahwa Mancini adalah pilihan keempat bagi federasi setelah penolakan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola untuk mengemban tugas itu, serta tersingkirnya Andrea Pirlo karena kekhawatiran terkait kesepakatan sponsor dengan sebuah perusahaan taruhan Rusia.

Pertandingan pertamanya usai kembali akan menghadapi Belgia di UEFA Nations League pada 25 September di Stadion Olimpico, Roma. Mengenai sambutan suporter yang diperkirakan, ia berkata: "Saya sadar sebagian orang akan menentang saya. Saya berharap tim tampil cukup baik agar orang-orang memaafkan saya."

Dalam proyek barunya, Mancini mengandalkan generasi muda yang dipimpin oleh Pio Esposito, Moise Kean, dan Nicolo Zaniolo di lini serang, Sandro Tonali dan Nicolo Barella di lini tengah, serta Riccardo Calafiori dan Gianluigi Donnarumma di lini pertahanan dan penjagaan gawang, di tengah krisis jantung pertahanan yang berlanjut akibat masalah Alessandro Bastoni dan Francesco Acerbi.

Ia menambahkan: "Saya tidak berpikir kita berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kita punya banyak pilihan di antara para penyerang dan pemain sayap, dan mereka anak-anak muda yang bisa berkembang. Saya yang memberi Kean kesempatan debut dan saya mengenalnya dengan baik. Saya juga orang pertama yang memanggil Zaniolo bahkan sebelum ia bermain di Serie A."