Roberto Mancini tak menunggu lama untuk memulai pertempurannya di luar lapangan, setelah sejak mengambil alih kendali timnas Italia ia menetapkan sebuah target yang jelas di hadapannya: "mencegah tim-tim pesaing merebut talenta muda berkewarganegaraan ganda sebelum mereka menjadi bagian dari proyek Azzurri".

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis", timnas Italia sudah bergerak menuju sejumlah pemain muda yang memiliki opsi internasional lain, dalam kerangka strategi yang bertujuan mengenali mereka sejak dini dan mengintegrasikan mereka ke dalam proyek timnas selama tahun-tahun mendatang.

Pergerakan Italia mencakup sejumlah pemain, yang paling menonjol adalah Samuel Inacio, yang mendapat perhatian dari timnas Brasil, dan Issa Doumbia, yang ingin direkrut Pantai Gading, di samping Alessandro Romano, yang sempat masuk dalam perhatian Swiss.

Timnas Italia juga memanggil Mohamed-Ali Cho, yang memiliki kemungkinan untuk membela Pantai Gading atau Burkina Faso, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginan Mancini untuk bergerak lebih awal sebelum talenta-talenta ini menentukan masa depan internasional mereka.

"Foot Mercato" menegaskan bahwa pergerakan ini bukanlah tanpa perhitungan, melainkan mewakili strategi yang matang dari pelatih Italia tersebut, yang ingin menetapkan pemain-pemain yang mampu berbaur dengan cepat ke dalam proyek timnas, sekaligus menghindari kehilangan talenta mana pun ke tangan timnas lain.

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"Kami tidak ingin kehilangan talenta"

Mancini membela keputusannya memanggil sejumlah besar pemain muda, dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengenali mereka dari dekat dan menilai kemampuan mereka untuk bertahan bersama timnas selama empat tahun mendatang.

Pelatih Italia itu berkata: "Kalau saya memanggil pemain yang lebih tua, akan ada kritik. Saya memanggil pemain muda karena penting bagi kami untuk mengenal mereka dari dekat guna membangun tim yang sukses di masa depan".

Ia menambahkan: "Kami perlu menetapkan pemain-pemain yang bisa bertahan bersama kami selama empat tahun mendatang secepat mungkin. Saya memanggil lebih banyak pemain daripada biasanya karena saya ingin melihat mereka di atas lapangan".

Mancini tak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap perpindahan talenta muda Italia ke timnas lain, dengan menganggap bahwa solusinya tidak terletak pada keluhan terhadap fenomena ini, melainkan pada bergerak lebih awal untuk menemukan para pemain dan memilih mereka sebelum tujuan internasional mereka berubah.

Ia menjelaskan: "Kami tidak bisa mengeluh jika pemain-pemain muda pindah ke klub asing; kami harus menemukan solusi. Solusinya adalah mencari mereka dan memilih mereka dengan cepat, terutama untuk menghindari kehilangan pemain yang berkewarganegaraan ganda".

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Mancini juga berbicara tentang Mohamed-Ali Cho, katanya: "Cho pindah ke divisi kedua Liga Jerman, dan itu liga yang sangat bagus. Ia tampil bagus, dan kami berharap ia terus melanjutkannya".

Setelah bergerak menuju sejumlah talenta muda, tampaknya Nicolo Tresoldi menjadi target berikutnya bagi Mancini, karena pelatih Italia itu berupaya meyakinkan striker muda tersebut untuk memilih Azzurri, meskipun ia masih masuk dalam perhitungan timnas Jerman U-21.

Dengan demikian, Mancini memulai lebih awal perlombaan kewarganegaraan olahraga, dengan menempatkan talenta berkewarganegaraan ganda di puncak prioritasnya, dalam upaya membangun inti muda bagi timnas Italia, dan pada saat yang sama menutup pintu bagi para pesaing sebelum terlambat.