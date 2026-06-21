Mancini menepis spekulasi tentang Inter: "Saya sedang berdiskusi dengan Roma mengenai perpanjangan kontrak"

"Saya tidak sanggup menonton pertandingan Piala Dunia, rasanya terlalu menyakitkan": tiga bulan setelah Italia gagal lolos ke turnamen tersebut, Gianluca Mancini tidak menyembunyikan rasa sedihnya atas apa yang terjadi di Zenica saat melawan Bosnia. Saat diwawancarai oleh Sky Sport dalam rangka turnamen amal untuk memperingati hari kematian pemain Mattia Giani, bek Roma ini kembali menyoroti pertandingan yang menyebabkan tersingkirnya tim Azzurri: “Ini rasa sakit yang sangat menyiksa. Saya tidak menonton pertandingan-pertandingan itu, rasanya berat tidak bisa ikut serta.”





“Saya tidak suka banyak bicara, tapi jika sudah tiga kali kami gagal lolos, masalahnya bukan hanya soal pemain muda, akademi, atau pelatih, seperti yang saya dengar di sana-sini. Ini masalah yang lebih besar. Semoga seiring berjalannya waktu, dengan para pemain muda yang kami miliki, kami bisa kembali menjadi pemain utama di Piala Dunia.”

TENTANG KONTRAK YANG AKAN BERAKHIR PADA 2027 - “Negosiasi sedang berlangsung, saya sedang menunggu. Ada pihak-pihak terkait, agen saya, saya sendiri, dan klub: kami sedang berdiskusi dan akan terus melakukannya. Saya menunggu jawaban dan kita lihat saja apa yang akan terjadi.”





TENTANG ROMA - “Ini adalah musim yang luar biasa dengan pasang surut, tapi dalam kompetisi yang panjang hal itu wajar. Kami merindukan Liga Champions: selama tujuh tahun terakhir, kami selalu hampir lolos. Ini adalah puncak dari kerja keras kelompok ini: berhasil menampilkan permainan kami, meraih posisi ketiga yang luar biasa, dan bisa bermain di Liga Champions tahun depan. Setelah pertandingan di Verona, saya langsung membayangkan lagu pembuka Liga Champions yang akan saya dengar dan semua stadion yang akan kita lihat. Saya sangat bahagia dan tidak sabar untuk menikmati perasaan ini."