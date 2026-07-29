Dengan nada penuh penyesalan dan kata-kata yang sarat permintaan maaf, Roberto Mancini muncul untuk pertama kalinya setelah kepulangannya yang mengejutkan untuk menakhodai timnas Italia, membuka isi hatinya dan mengakui kesalahan bersejarahnya saat meninggalkan Azzurri demi tawaran dari Arab Saudi.

Roberto Mancini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam konferensi pers pertamanya pada hari Rabu, setelah ditunjuk kembali sebagai pelatih timnas Italia yang tengah dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya tiga tahun setelah pengunduran dirinya yang mendadak untuk pindah melatih timnas Arab Saudi dengan kontrak besar.

Mancini (61 tahun) berkata dengan nada sedih: "Saya sangat menyesal, apa yang terjadi ibarat kehilangan pendamping hidup saya. Saya melakukan kesalahan fatal, saya minta maaf atas semua yang terjadi selama tiga tahun terakhir, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan timnas ke posisi selayaknya."

Krisis Italia Membuka Pintu Kepulangannya

Kepulangan Mancini datang setelah bencana baru bagi sepak bola Italia, di mana Azzurri gagal untuk ketiga kalinya secara beruntun lolos ke Piala Dunia, menyusul kekalahan di babak play-off menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada April lalu, yang menyingkirkan presiden federasi Gabriele Gravina dan pelatih Gennaro Gattuso.

Mancini sebelumnya membawa Italia meraih kejayaan Eropa dengan gelar Euro 2021, sebelum mengejutkan semua orang dengan pengunduran dirinya pada Agustus 2023 untuk menangani Arab Saudi hanya dua pekan kemudian, sebuah langkah yang oleh banyak orang dianggap sebagai pengkhianatan.

Mengenai periode itu ia berkata: "Itu sepenuhnya kesalahan saya. Ada miskomunikasi dengan Gravina, tetapi saya bertanggung jawab sepenuhnya."

Pilihan Keempat dan Taruhan Masa Depan

Media Italia mengungkapkan bahwa Mancini merupakan pilihan keempat federasi setelah Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola menolak mengemban tugas tersebut, serta tersingkirnya Andrea Pirlo karena kekhawatiran terkait kesepakatan sponsor dengan perusahaan taruhan Rusia.

Pertandingan pertamanya setelah kepulangan akan menghadapi Belgia di UEFA Nations League pada 25 September di Stadion Olimpico, Roma. Mengenai sambutan penonton yang diperkirakan, ia berkata: "Saya sadar sebagian orang akan menentang saya, saya berharap tim tampil cukup baik hingga orang-orang memaafkan saya."

Dalam proyek barunya, Mancini mengandalkan generasi muda yang dipimpin oleh Pio Esposito, Moise Kean, dan Nicolo Zaniolo di lini serang, Sandro Tonali dan Nicolo Barella di lini tengah, serta Riccardo Calafiori dan Gianluigi Donnarumma di lini pertahanan dan penjagaan gawang, di tengah krisis yang berlanjut di jantung pertahanan akibat masalah Alessandro Bastoni dan Francesco Acerbi.

Ia menambahkan: "Saya tidak menganggap kondisi kami sangat buruk, kami memiliki banyak pilihan di antara para penyerang dan pemain sayap, dan mereka masih muda serta bisa berkembang. Saya yang memberi Kean kesempatan tampil perdana dan saya mengenalnya dengan baik, saya juga orang pertama yang memanggil Zaniolo bahkan sebelum ia bermain di Serie A."