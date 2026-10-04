Mancini: "Melawan Turki saya akan membuat perubahan. Barella harus mencetak lebih banyak gol, jeda panjang sangat melelahkan"

Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, setelah hasil imbang bagus di Paris melawan Prancis, berbicara menjelang laga di Bologna kontra Turki asuhan Vincenzo Montella, yang berlaku untuk matchday keempat Nations League: "Hal terpenting dalam sebuah grup adalah percaya pada diri sendiri, dan berpikir bahwa kita bisa meraih hasil apa pun".





"Para pemain punya kualitas teknis dan ketika mereka sudah lebih sadar akan nilai mereka, mereka bisa melakukan banyak hal. Susunan pemain? Besok kami akan mengubah sesuatu".

Dalam konferensi pers, Mancini kemudian menekankan kekuatan lawan: "Montella telah melakukan pekerjaan besar dengan membawa timnas Turki kembali ke Piala Dunia dan ke Liga A Nations League. Saat ini, mereka sedikit lebih kesulitan juga karena kehilangan beberapa pemain penting. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang begitu mudah ditebak, Turki adalah tim yang sangat bagus, pada pertemuan pertama kami tampil baik dan besok itu akan bergantung pada kami. Kami tidak boleh meremehkan Turki hanya karena mereka kalah dari Belgia, kesalahan yang tidak boleh kami lakukan adalah berpikir ini pertandingan yang mudah".

Di samping sang pelatih, Nicolò Barella juga berbicara: "Dia masih muda dan bisa memberi banyak hal untuk tim nasional. Meski saya setuju dengannya: dia harus meningkat dalam hal gol", kata Mancini.

Sebelum laga terakhir dari empat pertandingan yang dijadwalkan, sang pelatih membuat sedikit evaluasi: "Dalam jeda ini kami menikmatinya, saya harap para pemain juga begitu. Sekarang kami harus menutupnya dengan baik". Lebih baik format ini dengan jeda lebih panjang dan lebih banyak pertandingan atau yang sebelumnya? "Saya tidak tahu, saya rasa seperti ini terlalu melelahkan, terutama bagi para pemain", ujar Mancini, 'menolak' empat pertandingan yang berlangsung dalam rentang dua akhir pekan.







