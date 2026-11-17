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Entah bersama Pochettino atau melalui bursa transfer, Joshua Zirkzee sudah memutuskan: ia tak mau lagi duduk di bangku cadangan sebagai pemain pelapis dan sangat ingin mendapat kesempatan bermain.

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Semua siap, kisah ini kembali bergulir. Joshua Zirkzee kembali menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim dingin mendatang. Namun, ada satu perubahan yang sangat penting dibandingkan sebelumnya: penyerang Belanda itu memilih untuk mendahulukan kebutuhan mendapat kesempatan dan menit bermain yang signifikan, ketimbang rasa gengsinya karena sejauh ini belum mampu bersinar di Premier League.

Di kubu Manchester United, segalanya kembali berubah. Kedatangan Mauricio Pochettino sebagai pelatih bisa memberi pemain Belanda itu peluang baru. Namun, untuk pertama kalinya, ia mulai menempatkan opsi hengkang pada Januari di urutan teratas prioritasnya.

BANGKIT BERSAMA POCHETTINO? - Sejauh ini, Zirkzee baru bermain selama 89 menit di Premier League dalam 6 penampilan dan mencetak 1 gol. Di Liga Champions, catatannya sedikit lebih baik: 1 gol dalam 73 menit dari 3 pertandingan. Bahkan di Carabao Cup, saat kalah dari Brighton, Carrick baru memasukkan Zrikzee sebagai pemain pengganti. Kini Pochettino akan datang ke Old Trafford dengan gaya bermain yang sedikit berbeda dari mantan gelandang Red Devils itu, tetapi keberadaan Sesko, Cunha, bahkan Rashford dan Mbeumo dalam skuad tetap berisiko membuat Zirkzee tersisih.

TERBUKA UNTUK ITALIA - Karena itu, bursa transfer menjadi pilihan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zirkzee bisa memprioritaskan kepulangan ke liga Italia, tempat ia mulai bersinar saat membela Bologna. Menurut Fabrizio Romano, mantan pemain Bayern Munich itu serius mempertimbangkan kembali ke Italia, tempat ia memiliki banyak peminat dan nyaris kembali pada musim panas lalu.

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JUVENTUS DAN NAPOLI MEMINATINYA - Pada musim panas, Paratici sempat berupaya membawanya ke Fiorentina, tetapi biaya transfer dan keinginan sang pemain menggagalkan rencana itu. Situasinya bisa berbeda pada Januari. Peluang untuk meminjamnya akan membuat sejumlah klub lain kembali berada di barisan terdepan. Napoli, melalui Manna, tengah mencari penyerang untuk mendampingi Hojlund dan telah menghubungi Varela dari Monza, tetapi biaya transfernya diperkirakan kurang menguntungkan dibandingkan biaya untuk mendatangkan pemain Belanda itu. Juventus juga telah menghubungi pemain asal Portugal tersebut dan memiliki Ricky Massara, yang sudah mengagumi Zirkzee sejak masa di Roma. Zirkzee bukan penyerang tengah murni dan bukan profil ideal bagi Spalletti, tetapi kontak sudah terjalin.