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Entah bersama Pochettino atau lewat bursa transfer, Joshua Zirkzee sudah memutuskan: ia tak mau lagi duduk di bangku cadangan sebagai pemain pelapis dan ingin mendapat kesempatan bermain.

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Semua siap, saga ini kembali bergulir. Kisah Joshua Zirkzee kembali memanas menjelang bursa transfer musim dingin berikutnya. Namun, ada perbedaan penting dibandingkan sebelumnya: penyerang asal Belanda itu memilih mengutamakan dirinya sendiri, khususnya kebutuhan untuk kembali mendapat kesempatan bermain dan menit bermain yang signifikan, ketimbang memikirkan harga dirinya karena sejauh ini belum mampu bersinar di Premier League.

Di kubu Manchester United, segalanya kembali berubah. Kedatangan Mauricio Pochettino sebagai pelatih bisa membuka lagi peluang bagi pemain Belanda itu. Namun, untuk pertama kalinya, ia juga mulai menempatkan opsi hengkang pada Januari di urutan teratas prioritasnya.

BANGKIT BERSAMA POCHETTINO? - Sejauh ini, Zirkzee baru bermain 89 menit di Premier League dalam enam penampilan, dengan satu gol. Di Liga Champions, catatannya sedikit lebih baik: satu gol dalam 73 menit bermain di tiga pertandingan. Bahkan di Carabao Cup, saat kalah dari Brighton, Carrick baru memasukkan Zrikzee dari bangku cadangan. Kini, Pochettino akan datang ke Old Trafford dengan gaya bermain yang sedikit berbeda dari racikan mantan gelandang Red Devils tersebut, tetapi keberadaan Sesko, Cunha, bahkan Rashford dan Mbeumo di skuad tetap berisiko membuatnya tersisih.

TERBUKA UNTUK KEMBALI KE ITALIA - Karena itulah bursa transfer menjadi pilihan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zirkzee bisa memprioritaskan kepulangan ke liga Italia, tempat namanya mencuat saat membela Bologna. Menurut Fabrizio Romano, mantan pemain Bayern Munich itu serius mempertimbangkan kembali ke Italia, tempat ia memiliki banyak peminat dan nyaris kembali pada musim panas lalu.

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JUVENTUS DAN NAPOLI BERMINAT - Pada musim panas, Paratici sempat berupaya memboyongnya ke Fiorentina, tetapi biaya transfer dan keinginan sang pemain menggagalkan langkah tersebut. Situasinya bisa berbeda pada Januari. Peluang peminjaman akan kembali menempatkan sejumlah klub lain di barisan terdepan untuk mendapatkannya. Napoli, melalui Manna, sedang mencari penyerang untuk mendampingi Hojlund dan telah menghubungi Varela dari Monza, tetapi biaya kesepakatan itu dinilai kurang menguntungkan dibandingkan biaya untuk mendatangkan pemain Belanda tersebut. Juventus juga telah menghubungi pemain asal Portugal itu. Sementara itu, Ricky Massara sudah mengagumi Zirkzee sejak masa di Roma. Zirkzee bukan penyerang tengah murni dan tidak akan menjadi sosok ideal bagi Spalletti, tetapi kontak telah terjalin.