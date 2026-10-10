Ada atmosfer menggetarkan yang hanya bisa tercipta di Old Trafford ketika persaingan gelar terasa semakin menekan. Pada April 2009, atmosfer itu begitu terasa. Manchester United tengah mengejar gelar liga ke-18 untuk menyamai catatan bersejarah Liverpool. Namun, Tottenham Hotspur menghadang mereka dan, selama 45 menit, tampak siap menggagalkan ambisi tersebut.

Secara taktik, penampilan Tottenham asuhan Harry Redknapp pada babak pertama menjadi contoh serangan balik yang efisien. Mereka memanfaatkan lini belakang United yang tampil lebih lamban dari biasanya. Darren Bent dan Luka Modric pun membungkam Stretford End. Namun, apa yang terjadi pada babak kedua tetap menjadi salah satu contoh paling nyata dari ‘gaya Ferguson’: gelombang serangan tanpa henti yang membuat lawan kewalahan dan menunjukkan penolakan untuk menyerah.

Tottenham kejutkan Teater Impian

Pertandingan dimulai dengan alur yang tidak banyak diperkirakan orang di Manchester. Tottenham, yang kerap dinilai rapuh saat bertandang ke markas tim ‘Empat Besar’, tampil efektif. Pada menit ke-29, Nemanja Vidic gagal menghalau umpan silang Vedran Corluka, sehingga Darren Bent bisa menghantam bola dari jarak dekat melewati Edwin van der Sar. United belum sempat mencerna kejutan itu ketika tim tamu kembali mencetak gol.

Tiga menit kemudian, Aaron Lennon, yang terus merepotkan Patrice Evra, mengirim umpan berbahaya ke tiang jauh. Luka Modric menunjukkan ketenangan yang kelak menjadi ciri permainannya di Real Madrid. Ia mengontrol bola dengan dada sebelum menghantamnya ke bagian atas gawang. Skor 2-0 saat peluit turun minum berbunyi disambut ketidakpercayaan. United tampak kehabisan tenaga. Ambisi mereka untuk mengulang keberhasilan meraih tiga gelar satu dekade sebelumnya terasa jauh dari penampilan tersendat-sendat ini.

Kontroversi jadi pemicu kebangkitan Ronaldo

Pengarahan Sir Alex Ferguson saat jeda pertandingan telah menjadi legenda, tetapi kali ini perubahan taktik sama pentingnya dengan dorongan mental. Carlos Tevez dimasukkan untuk membuat lini depan lebih sulit dihadapi. Namun, titik baliknya datang pada menit ke-57 lewat keputusan kontroversial. Michael Carrick menerobos masuk ke kotak penalti dan mendapat hadangan dari Heurelho Gomes. Meski sang kiper tampak sempat menyentuh bola, wasit Howard Webb menunjuk titik putih.

Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor dengan beban satu musim di pundaknya, lalu menghantam penalti ke tengah gawang. Gol itu menjadi pemicu. Tiba-tiba, permainan berbalik arah. Lini tengah Tottenham, yang sebelumnya begitu tenang, mulai goyah menghadapi intensitas tekanan tinggi United. Disiplin taktik yang ditanamkan Redknapp pada babak pertama pun memudar ketika gemuruh penonton kian memekakkan telinga.

Rooney dan Ronaldo mengamuk

Yang terjadi antara menit ke-67 dan ke-71 adalah rentetan serangan cepat yang berlangsung begitu singkat. Wayne Rooney menyamakan kedudukan pada menit ke-67 setelah bergerak dari sisi kiri ke tengah dan melepaskan tembakan mendatar yang lolos di bawah tubuh Gomes. Perayaan gol itu belum juga reda ketika, hanya enam puluh detik kemudian, Rooney menjadi pemberi umpan. Umpan silangnya yang akurat disambut Ronaldo dengan sundulan untuk membawa United unggul 3-2.

Tottenham pun benar-benar runtuh secara mental. Pada menit ke-71, giliran Ronaldo mengirim bola kepada Rooney di tiang jauh. Upaya pemain Inggris itu berhasil disapu di dekat garis gawang, tetapi wasit memutuskan bola sudah melewatinya. Hanya dalam empat belas menit, United mengubah mimpi buruk saat tertinggal 0-2 menjadi keunggulan 4-2. Rentetan serangan itu membuat para bek Tottenham saling berpandangan kebingungan, tak mampu membendung para pemain berbaju merah yang terus merangsek ke area mereka.

Berbatov lengkapi pesta gol

Menambah ironi pada akhir pertandingan, Dimitar Berbatov, pemain yang direkrut United dari White Hart Lane hanya beberapa bulan sebelumnya, melengkapi kemenangan telak itu. Pada menit ke-79, penyerang asal Bulgaria tersebut menunjukkan ketenangan khasnya saat menyodok bola ke gawang dari jarak dekat setelah menerima umpan lain dari Rooney. Papan skor menunjukkan 5-2. Lima gol tercipta dalam rentang 22 menit yang mencengangkan.

Laga ini lebih dari sekadar kebangkitan; inilah pernyataan tegas dari tim yang mampu menjadi juara. Pertandingan itu mematahkan perlawanan Tottenham sekaligus meruntuhkan semangat Liverpool, yang melihat harapan mereka meraih gelar memudar. Ketika orang membicarakan ‘kebangkitan terbesar di Premier League’, laga klasik pada 2009 ini menempati posisi teratas. Pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa, pada masa itu, Manchester United tidak pernah merasa sudah kalah.

Kebangkitan legendaris di Old Trafford yang digerakkan duet penyerang kelas dunia mengingatkan para pencinta sepakbola pada kejutan yang membuat pertandingan kasta tertinggi Inggris begitu memikat. Jika Anda ingin menguji kemampuan analisis untuk pertandingan akhir pekan mendatang, memulai dengan kredit promosi bisa menjadi keuntungan besar. Luangkan waktu sejenak untuk membaca panduan lengkap kami mengenai penawaran taruhan gratis terbaik yang tersedia saat ini.