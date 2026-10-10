Manchester United vs Tottenham Hotspur: Laga klasik, Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney memicu comeback legendaris di Old Trafford

Ada jenis energi listrik yang sangat khas yang hanya bisa dihasilkan Old Trafford ketika tekanan dalam perebutan gelar mulai terasa menyesakkan. Pada April 2009, atmosfer dipenuhi hal itu. Manchester United sedang memburu gelar liga ke-18 mereka, berusaha menyamai catatan bersejarah Liverpool, tetapi yang menghalangi adalah tim Tottenham Hotspur yang, selama 45 menit, tampak seperti perusak pesta yang sempurna.

Secara taktis, babak pertama adalah kelas master dalam efisiensi serangan balik dari Spurs racikan Harry Redknapp. Mereka memanfaatkan lini belakang United yang bergerak lambat secara tidak biasa, dengan Darren Bent dan Luka Modric membungkam Stretford End. Namun, apa yang terjadi setelah jeda tetap menjadi salah satu contoh paling nyata dari 'Cara Ferguson', gelombang merah yang tanpa henti dan menyesakkan yang sama sekali menolak menerima kekalahan.

Spurs mengejutkan Theatre of Dreams

Pertandingan dimulai dengan alur yang hanya sedikit orang di Manchester perkirakan. Tottenham, yang kerap dituduh rapuh saat tandang menghadapi 'Big Four', tampil klinis. Pada menit ke-29, umpan silang Vedran Corluka gagal diantisipasi Nemanja Vidic, sehingga Darren Bent bisa melepaskan tembakan keras dari jarak dekat melewati Edwin van der Sar. Kejutan itu bahkan belum sepenuhnya terasa ketika tim tamu kembali mencetak gol.

Tiga menit kemudian, Aaron Lennon, yang terus merepotkan Patrice Evra, mengirim bola menggoda ke tiang jauh. Luka Modric, memperlihatkan ketenangan yang kemudian menjadi ciri kariernya di Real Madrid, mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan keras ke atap gawang. Saat skor 2-0, peluit akhir babak pertama berbunyi di tengah koor ketidakpercayaan. United tampak kehabisan tenaga, ambisi treble mereka dari satu dekade sebelumnya terasa seperti kenangan yang jauh dibanding penampilan tersendat kali ini.

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Pemicu kontroversial dan kebangkitan Ronaldo

Pidato Sir Alex Ferguson saat jeda sudah melegenda, tetapi yang satu ini membutuhkan perubahan taktik sama besarnya dengan dorongan psikologis. Carlos Tevez dimasukkan untuk menambah kekacauan di lini depan. Titik baliknya, bagaimanapun, datang pada menit ke-57 dalam balutan kontroversi. Michael Carrick menerobos ke kotak penalti dan mendapat tantangan dari Heurelho Gomes. Meski sang kiper tampak menyentuh bola, wasit Howard Webb menunjuk titik putih.

Cristiano Ronaldo maju dengan beban musim di pundaknya, lalu menghantam penalti ke tengah gawang. Gol itu menjadi katalis. Tiba-tiba, lapangan seperti miring. Lini tengah Tottenham, yang sebelumnya begitu tenang, mulai goyah di bawah intensitas pressing tinggi United. Disiplin taktis yang ditanamkan Redknapp pada babak pertama menguap ketika gemuruh penonton tumbuh menjadi dinding suara yang memekakkan telinga.

Rooney dan Ronaldo menggila

Apa yang terjadi antara menit ke-67 dan ke-71 adalah kabur cepat sepak bola menyerang beroktan tinggi. Wayne Rooney menyamakan skor pada menit ke-67, menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan datar yang lolos di bawah Gomes. Perayaan bahkan belum sepenuhnya mereda ketika, tepat enam puluh detik kemudian, Rooney berbalik menjadi pemberi assist. Umpan silangnya yang luar biasa menemukan Ronaldo, yang menerjang bola untuk menyundulnya masuk dan mengubah skor menjadi 3-2.

Keruntuhan psikologis Tottenham pun tuntas. Pada menit ke-71, Ronaldo membalas jasa itu dengan menemukan Rooney di tiang jauh. Upaya pemain Inggris itu disapu dari garis gawang dalam kemelut, tetapi wasit menilai bola telah melewati garis. Hanya dalam 14 menit, United mengubah mimpi buruk 0-2 menjadi keunggulan 4-2. Itu adalah blitzkrieg taktis yang membuat para bek Spurs saling memandang dengan kebingungan total, tak mampu membendung aliran seragam merah yang terus masuk ke area mereka.

Berbatov memberikan sentuhan akhir

Untuk menambah lapisan ironi puitis terakhir, Dimitar Berbatov, sosok yang dipetik United dari White Hart Lane hanya beberapa bulan sebelumnya, menjadi pemain yang menuntaskan pembantaian ini. Pada menit ke-79, penyerang Bulgaria itu memperlihatkan ketenangan khasnya, mencocor bola dari jarak dekat setelah satu lagi umpan Rooney. Papan skor menunjukkan 5-2; lima gol tercipta dalam rentang 22 menit yang mencengangkan.

Pertandingan ini lebih dari sekadar comeback; ini adalah pernyataan paling tegas dari tim juara. Laga ini mematahkan tekad Tottenham dan pada saat yang sama meruntuhkan mental Liverpool, yang menyaksikan harapan gelar mereka memudar. Ketika orang-orang membicarakan 'Comeback Terbaik Premier League', laga klasik 2009 ini berada tepat di puncak daftar, menjadi bukti dari masa ketika Manchester United sama sekali tidak tahu kapan mereka sudah dikalahkan.