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Manchester United bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma 3-2 di Old Trafford. Kemenangan itu mengakhiri rentetan sembilan laga tanpa kemenangan dan membawa tim asuhan Michael Carrick naik ke peringkat ke-17 fase liga Liga Champions dengan enam poin. Roma, yang tetap berada di peringkat ke-19 dengan empat poin, unggul lewat gol Matias Soule dan penalti Donyell Malen dalam 18 menit pertama. Saat jeda, superkomputer Opta memberi United peluang menang hanya 5,4 persen. Penalti ulang Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha menjelang akhir laga membalikkan keadaan.

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Statistiknya menggambarkan dua babak yang berbeda. Pada babak pertama, Roma melepaskan tujuh tembakan, empat di antaranya tepat sasaran, dengan angka gol harapan (xG) 1,53. Sementara itu, United hanya mencatatkan 0,24 xG dari lima percobaan, tanpa satu pun tembakan dari dalam kotak penalti. Setelah jeda, United melepaskan 10 tembakan, tujuh dari dalam kotak penalti, dan menghasilkan 2,48 xG. Roma sama sekali tidak melepaskan tembakan pada babak kedua.

Skema taktik Manchester United

Carrick menurunkan formasi 4-2-3-1, dengan Kobbie Mainoo dan Carlos Baleba sebagai duet gelandang bertahan serta Fernandes di belakang trio penyerang Cunha, Bryan Mbeumo dan Amad Diallo. Ayden Heaven masuk ke lini belakang untuk berduet dengan Harry Maguire setelah Lisandro Martinez mendapat kartu merah saat melawan Chelsea pada Sabtu. Leny Yoro bermain sebagai bek kanan dan Diogo Dalot di kiri.

Bek sayap United bermain tinggi. Posisi rata-rata Yoro dan Dalot sama-sama dekat garis tengah, sehingga ada ruang di belakang mereka setiap kali United kehilangan bola. Gol pembuka lahir persis dari situasi itu. Mainoo ceroboh saat menguasai bola, Rodrigo Mora melihat Soule berdiri tanpa kawalan di sisi jauh, lalu umpan diagonal memungkinkannya menaklukkan Senne Lammens pada menit ke-11. Tujuh menit kemudian, Soule kembali bebas di sisi jauh. Ia mengecoh lawan dengan gerakan bahu sebelum tembakannya diblok oleh lengan Heaven, dan Malen mengecoh Lammens saat mengeksekusi penalti.

Saat menyerang, United hanya bisa melepaskan tembakan dari jarak jauh sebelum jeda. Baleba menembak melambung dari tepi kotak penalti, Fernandes melepaskan tembakan kaki kiri yang juga melambung, dan sepakan Mainoo dari jarak jauh memaksa Devis Vasquez mengamankan bola. Peluang terbaik mereka datang pada menit ke-14, ketika umpan mendatar yang melintasi area enam yard dihalau tepat sebelum Cunha bisa menjangkaunya di tiang jauh.

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Peningkatan selepas jeda terjadi dengan sebelas pemain yang sama, karena Carrick tidak melakukan pergantian saat turun minum. United jauh lebih sering masuk ke kotak penalti dan menutup laga dengan 30 sentuhan di area pertahanan lawan, berbanding delapan milik Roma. Cunha, yang posisi rata-ratanya paling maju di antara seluruh pemain United, terjatuh saat mendapat tekanan dari Gianluca Mancini dan mendapatkan penalti pada menit ke-55. Empat menit kemudian, sebuah umpan terobosan apik mengirim Mbeumo melewati lini belakang, tetapi penyelesaiannya membentur kedua tiang lalu memantul keluar. United juga lebih sigap saat tidak menguasai bola, melakukan 14 tekel pada babak kedua setelah hanya enam pada babak pertama. Umpan silang mereka pun membaik: tiga dari enam umpan silang setelah jeda mencapai rekan setim, setelah tak satu pun dari lima umpan silang sebelumnya berhasil.

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Skema taktik Roma

Roma asuhan Gian Piero Gasperini, yang dilanda cedera, bermain dengan formasi 3-4-2-1. Vasquez menjalani debutnya dalam pertandingan kompetitif sebagai penjaga gawang di belakang Mancini, Leonardo Balerdi dan Mario Hermoso. Devyne Rensch dan Wesley mengisi posisi bek sayap di kedua sisi Bryan Cristante dan Marten de Roon, sementara Mora dan Soule mendukung Malen. Paulo Dybala gagal lolos tes kebugaran menjelang laga dan bergabung dengan Manu Kone, Lorenzo Pellegrini serta Mile Svilar yang absen.

Serangan Roma banyak bertumpu pada sisi kanan, dengan 46% serangan mereka datang dari sisi tersebut. Itulah sisi tempat Soule bermain dan area yang ditinggalkan bek kiri United ketika Dalot maju. Kedua gol bermula saat Soule dibiarkan tanpa kawalan di sana, sementara kecermatan Mora menemukannya pada gol pembuka menghasilkan umpan paling jeli di babak pertama.

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Roma tetap mengancam di luar dua momen itu. Malen lolos dari Heaven sesaat sebelum jeda dan memaksa Lammens menepis tembakan rendah yang mengarah ke sudut bawah gawang. Soule juga melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti yang meleset tipis pada masa tambahan waktu. Roma pun harus mengubah susunan pemain lebih awal setelah Rensch terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-21 dan digantikan remaja Emanuele Lulli, yang mendapat kartu kuning karena menggunakan tangan untuk menghentikan bola cungkil Dalot.

Saat tidak menguasai bola, Balerdi mengikuti pergerakan Mbeumo ke sisi kiri dan melakukan tekel dengan waktu yang tepat pada menit ke-34. Namun, ketika jalannya pertandingan berbalik, Roma terus ditekan. Mereka melakukan 24 sapuan, berbanding 15 milik United, dan 15 di antaranya terjadi setelah jeda.

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Duel taktik

Duel kunci pada babak pertama berlangsung di sisi kanan Roma melawan sisi kiri United. Soule terus menemukan ruang di antara Dalot dan Heaven, sementara posisi bek sayap United yang tinggi membuat jalur itu terbuka setiap kali mereka kehilangan bola. Pergerakan Yoro untuk memotong umpan Soule kepada Mora pada menit ke-39 menjadi salah satu dari sedikit kesempatan ketika United berhasil menutup jalur tersebut tepat waktu.

Babak kedua ditentukan oleh bola mati sama besarnya dengan permainan terbuka. United mencatatkan 0,41 xG dari situasi bola mati, berbanding 0,07 milik Roma, dan memenangkan 17 duel udara berbanding 12. Pada menit ke-67, sundulan Maguire di tiang jauh berbelok keluar lapangan. Dari sepak pojok berikutnya, Dalot menyundul bola ke arah gawang, tetapi Cristante menyapunya di garis gawang. Dua menit kemudian, Maguire meminta penalti setelah berebut posisi dengan Balerdi dalam situasi sepak pojok lainnya. Namun, setelah peninjauan, permainan akhirnya dilanjutkan dengan tendangan gawang. Tak lama berselang, upaya Dalot dari situasi bola mati kembali digagalkan.

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Penalti yang mengawali kebangkitan United juga memiliki kejutan tersendiri. Vasquez menyelamatkan eksekusi pertama Fernandes pada menit ke-57, tetapi penalti harus diulang karena seorang pemain Roma telah memasuki kotak penalti. Kapten United itu kemudian menghantamkan percobaan keduanya ke bagian atas gawang.

Gol penyeimbang lahir dari umpan silang. Pada menit ke-83, Balerdi sama sekali gagal menyapu umpan Fernandes, dan Cunha menuntaskannya dari jarak dekat.

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Penyesuaian sepanjang pertandingan

Gasperini melakukan pergantian pertama saat turun minum dengan mengganti Mora dengan Niccolo Pisilli. Sejak saat itu, Roma tidak lagi melepaskan tembakan. Pergantian pertama Carrick terjadi karena keadaan. Baleba terpaksa berhenti bermain akibat cedera otot paha belakang pada menit ke-48 dan Youri Tielemans menggantikannya tiga menit kemudian. Tielemans belakangan mencoba mengirim Amad melewati lini belakang dengan umpan panjang.

Kedua kubu melakukan pergantian hampir bersamaan ketika laga menyisakan seperempat jam. Carrick mengganti Heaven, yang sudah mendapat kartu kuning, dengan Martinez dan memasukkan Shea Lacey untuk menggantikan Amad. Sementara itu, Gasperini mengganti dua dari tiga bek tengahnya, memasukkan Daniele Ghilardi untuk Mancini dan Evan N'Dicka untuk Hermoso, sebelum mengganti Malen dengan Santiago Castro. Dalam 11 menit sejak pergantian pertama dari rangkaian tersebut, United mencetak dua gol. Balerdi, satu-satunya anggota trio bek awal Roma yang masih berada di lapangan, melakukan kesalahan pada gol pertama.

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Lacey memberikan kontribusi penentu. United menyerang dari kanan, sisi yang menjadi asal 43% serangan mereka sepanjang laga. Pemain pengganti itu bergerak ke tengah sebelum menyodorkan bola kepada Cunha, yang menaklukkan Vasquez dari sudut sempit lewat bagian dalam tiang dekat pada menit ke-86.

Menit-menit akhir jauh dari kata nyaman. Cunha mendapat kartu kuning karena melepas kaus saat merayakan gol, Matthijs de Ligt menggantikan Maguire yang berjalan terpincang-pincang, dan Mason Mount masuk menggantikan Fernandes. Lalu, pada awal masa tambahan waktu, Cunha diusir setelah menerima kartu kuning kedua akibat tekel luncur yang terlambat terhadap Balerdi. Roma unggul jumlah pemain selama sisa pertandingan, tetapi satu-satunya peluang mereka untuk mengancam gawang berakhir ketika Castro dinyatakan offside.

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Kesimpulan

United tidak memenangi pertandingan ini berkat satu perubahan taktik. Mereka menang karena pemain-pemain yang kewalahan sebelum jeda mulai mencapai kotak penalti dan menguasai situasi bola mati, sementara serangan Roma lenyap sepenuhnya setelah Mora ditarik keluar. Masuknya Lacey di sisi kanan memberi sentuhan akhir. Bagi Roma, ini kali kedua pada musim ini mereka menyia-nyiakan keunggulan besar, setelah melepas keunggulan 3-1 hingga kalah 4-3 dari Real Madrid pada pekan pertandingan kedua.