Manchester United mengambil langkah pertama dalam upayanya untuk memenangi perburuan tanda tangan pemain asal Prancis Manu Kone, gelandang AS Roma, dengan catatan bahwa ia juga masuk dalam radar Arsenal.

Menurut surat kabar Inggris "Mirror", Manchester United telah mengambil langkah pertama dan memulai pembicaraan resmi dengan Roma terkait gelandang asal Prancis Manu Kone, yang bernilai 60 juta euro (51 juta pounds).

Manchester United menghadapi persaingan dari Arsenal dan Liverpool untuk mendapatkan bintang Prancis tersebut, yang tampil menawan bersama skuad Prancis di Piala Dunia 2026.

Gelandang itu membuktikan dirinya sebagai bintang yang bersinar di Piala Dunia, yang mendorong banyak klub bersiap untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas.

Meski Roma lolos ke Liga Champions, mereka masih perlu menjual sejumlah pemainnya, dan Kone menjadi kandidat paling menonjol untuk mendatangkan dana besar, karena penampilan istimewanya di Piala Dunia turut mengerek harganya.

Sebagian pihak di Italia juga meyakini bahwa mundurnya Manchester United dari kesepakatan untuk Ederson, pemain Atalanta, disebabkan oleh penetapan target baru mereka.

Manchester United menaruh perhatian besar untuk memperkuat lini tengahnya musim panas ini, dan meski telah mendatangkan Youri Tielemans dan Andre Santos, mereka masih berupaya merekrut pemain-pemain istimewa lainnya untuk lini tengah. Kedua pemain itu menelan biaya 85 juta pounds, namun tampaknya mereka siap mengeluarkan lebih banyak lagi.