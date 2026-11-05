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Adhe Makayasa
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Manchester United tingkatkan upaya merekrut bek Como Jacobo Ramon yang ditaksir bernilai €50 juta sebagai calon pengganti Lisandro Martinez

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Manchester United mengintensifkan pemantauan terhadap bek tengah Como, Jacobo Ramon, dalam upaya mencari penerus jangka panjang Lisandro Martinez menjelang 2027. Pemain asal Spanyol berusia 21 tahun itu menarik perhatian petinggi Old Trafford setelah mencetak gol ke gawang Manchester United dalam kemenangan 4-1 di Liga Champions dua pekan lalu.

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Pemandu bakat Old Trafford pantau pemain Spanyol

Menurut TEAMtalk, petinggi United semakin intensif memantau bek muda itu setelah gagal memperbarui lini belakang mereka pada bursa transfer musim panas sebelumnya. Di tengah meningkatnya ketidakpastian soal masa depan bek Argentina, Martinez, menyusul pemberitaan terbaru di luar lapangan, para petinggi yang menangani perekrutan pemain di klub menilai pemain Spanyol bertubuh jangkung itu sebagai kandidat ideal untuk mengisi lini pertahanan mereka. Sejak pindah ke Italia dari Real Madrid pada musim panas 2025 dengan biaya transfer yang relatif kecil, yakni €2,5 juta (£2,1 juta/2,8 juta), nilai pemain muda itu melonjak mendekati €50 juta (£41,8 juta/56,3 juta).

Rival-rival Premier League ikut memburu

Di bawah arahan pelatih kepala Cesc Fabregas di Serie A, Ramon berkembang menjadi pemain inti yang dikenal karena postur fisiknya, ketenangannya saat menguasai bola, dan ancamannya dalam mencetak gol. Namun, Manchester United menghadapi persaingan ketat dari sesama klub kasta tertinggi Inggris saat merencanakan pendekatan untuk bursa transfer 2027.

Chelsea telah menunjukkan minat paling lama setelah memantau bek itu sejak Juni, dengan bos Chelsea, Xabi Alonso, secara pribadi ingin membawanya ke Stamford Bridge. Sementara itu, Arsenal juga mengagumi bek tengah tersebut, begitu pula rival-rival Premier League mereka, Liverpool dan Fulham, meski minat Arsenal saat ini dinilai belum sejauh United dan Chelsea.

Real Madrid pegang klausul penting

Meski perhatian dari klub-klub Premier League terus meningkat, potensi transfer apa pun sangat dipersulit oleh klausul yang dimasukkan ke dalam kesepakatan saat Ramon meninggalkan Santiago Bernabeu tahun lalu. Real mempertahankan klausul yang memberi mereka 50 persen dari hasil penjualan berikutnya, serta opsi pembelian kembali yang berlaku untuk bursa transfer 2027.

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Sejumlah sumber mengindikasikan bahwa raksasa Spanyol itu tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali tersebut musim panas mendatang. Langkah itu akan memberi Real kendali penuh atas masa depannya dan memaksa klub-klub Inggris yang berminat bernegosiasi langsung dengan mereka, bukan dengan Como, yang tetap berpeluang meraup keuntungan besar.

Kepastian transfer menunggu keputusan Real Madrid

Belum ada tawaran resmi yang diajukan untuk Ramon, yang masih terikat kontrak dengan klub Italia itu hingga 2030 dan berulang kali menyatakan puas dengan menit bermain reguler yang didapatnya di bawah Fabregas. Karena itu, situasinya dalam waktu dekat diperkirakan tidak berubah sampai Real secara resmi memutuskan apakah akan membawanya kembali ke Spanyol pada 2027. Hingga saat itu, pemandu bakat United dan Chelsea akan terus mengamati bek tersebut secara saksama dalam pertandingan Serie A dan Liga Champions.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.