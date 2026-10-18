Manchester United terus terseok-seok dan gagal menang untuk keenam kalinya secara beruntun

Manchester United kembali gagal menang di Liga Primer pada Minggu sore. Bertandang ke markas Leeds United, mereka sempat unggul lewat Bryan Mbeumo, tetapi gol penyama kedudukan Dominic Calvert-Lewin membuat laga berakhir 1-1.

Leeds lebih menguasai permainan pada setengah jam pertama, meski tidak menciptakan peluang yang benar-benar besar. Pada menit ke-26, sundulan Nico Elvedi menjadi upaya yang paling mendekati gol. Di sisi lain, Mbeumo berpeluang membuka skor, tetapi sundulannya juga kurang akurat.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35. Setelah kombinasi apik di sisi kanan, Youri Tielemans mengirim bola mendatar ke depan gawang. Mbeumo mendahului James Justin untuk menyentuh bola dan mengubah skor menjadi 0-1.

Selepas jeda, Leeds semakin meningkatkan tekanan dan segera membuahkan hasil. United gagal menghalau sepak pojok dengan baik sehingga bola jatuh ke kaki Calvert-Lewin. Sang penyerang mengungguli Mbeumo dan mencetak gol dari jarak dekat untuk menyamakan skor menjadi 1-1.

Kegembiraan meluap di Elland Road, dengan keyakinan bahwa Leeds bisa mendapatkan lebih. Namun, mereka gagal memanfaatkan momentum pada fase berikutnya.

Kedua tim enggan tampil habis-habisan sehingga babak kedua berlangsung tersendat. Tembakan Bruno Fernandes bergulir tipis di samping gawang, sementara Anton Stach melepaskan tembakan yang melambung jauh untuk Leeds. Pada masa tambahan waktu, Stach mendapat peluang emas untuk mencetak gol kemenangan, tetapi tembakannya dari jarak dekat terlalu lemah. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir.

Hasil itu membuat tekanan terhadap Michael Carrick semakin besar. Timnya sudah enam pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Di Liga Primer musim ini, United hanya menang atas Ipswich Town. Rabu mendatang, United akan bertandang ke markas Como di Liga Champions.