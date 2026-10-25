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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Manchester United Tentukan Nasib Carrick, Manajemen Tak Mampu Mencapai Kesepakatan

M. Carrick
Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
Inggris

Old Trafford menyulut badai

Kekalahan ini tak lagi sekadar kehilangan tiga poin dalam perburuan di Liga Premier Inggris, melainkan berubah menjadi lonceng peringatan yang menggema dan mengancam masa depan Michael Carrick di puncak kepemimpinan teknis Manchester United, setelah tim menelan pukulan telak di kandang sendiri, "Old Trafford", dengan kekalahan tiga gol tanpa balas dari Bournemouth.

Dampak kejatuhan ini tak berhenti pada batas hasil pertandingan, tetapi meluas hingga membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai masa depan sang pelatih, di tengah meningkatnya tuntutan untuk memecatnya, pada saat krisis manajerial tampaknya bisa memperumit situasi di dalam klub Inggris tersebut.

Dalam perkembangan yang menarik perhatian, jurnalis Prancis Romain Molina mengungkap detail mengejutkan terkait masa depan Carrick, dengan menyebut bahwa nasib sang pelatih mungkin sebenarnya sudah ditentukan, tetapi perselisihan di dalam manajemen Manchester United menghalangi penetapan identitas penggantinya.

Molina menulis melalui akunnya di platform "X": "Seperti yang telah diumumkan, nasib Carrick sebenarnya sudah ditentukan, tetapi para petinggi Manchester United tidak sepakat di antara mereka tentang siapa yang akan menggantikannya. Grup INEOS terus mengulangi pola yang sama berulang kali."

Pernyataan ini menyoroti krisis yang melampaui batas hasil di dalam lapangan, di mana ia menempatkan manajemen Manchester United di hadapan ujian yang sulit, di tengah pembicaraan tentang kepastian masa depan sang pelatih tanpa adanya kesepakatan mengenai pengganti yang tepat, sesuatu yang bisa menambah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan tim pada fase mendatang.



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