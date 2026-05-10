'Manchester United telah mencapai kesepakatan dan hampir mendapatkan pengganti Casemiro'

Manchester United telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Éderson, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Italia, Nicolo Schira. Pemain asal Brasil itu diharapkan dapat memperkuat lini tengah klub.

Manchester United akan melepas Casemiro dan Manuel Ugarte pada akhir musim ini dan berencana mendatangkan dua pengganti. Ederson dari Atalanta Bergamo telah lama menjadi incaran.

Éderson kini telah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Red Devils. Ia dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar lima juta euro per tahun di Old Trafford dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031.

Éderson telah bermain untuk Atalanta sejak 2022, yang saat itu membelinya seharga 23 juta euro dari Salernitana. Manchester United akan menawar 45 juta euro untuk memboyongnya dari Atalanta.

Menurut sumber-sumber Spanyol, pemain yang telah tiga kali membela timnas Brasil ini juga diminati oleh Atlético Madrid, namun Manchester United menjadi favorit untuk merekrutnya.

Gelandang bertahan ini telah bermain dalam 178 pertandingan untuk Atalanta. Ia mencetak 15 gol dan memberikan 5 assist.