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Manchester United tak membuang waktu setelah era Erik ten Hag berakhir. Para asisten kepercayaan Mauricio Pochettino sudah tiba di Old Trafford untuk menyiapkan kedatangannya. Setelah kemenangan telak USMNT, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mengizinkan sejumlah anggota penting staf pelatih mengakhiri tugas bersama tim nasional lebih awal untuk memulai persiapan di Liga Primer.

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Staf pelatih tiba lebih awal

Era Pochettino di Manchester United resmi dimulai, bahkan sebelum sang pelatih menginjakkan kaki di pusat latihan Carrington. Setelah tim nasional putra Amerika Serikat (USMNT) menang telak 6-0 atas Haiti pada leg pertama perempat-final Concacaf Nations League, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mengizinkan tiga anggota penting staf Pochettino pergi lebih awal.

Menurut The Athletic, para asisten pelatih Jesús Pérez, Toni Jiménez, dan Sebastiano Pochettino meninggalkan kamp tim Amerika Serikat pada Sabtu malam untuk terbang ke Manchester. Dengan begitu, staf pelatih baru sudah berada di lokasi menjelang akhir pekan debut yang penting.

Skor telak pada leg pertama tentu memudahkan federasi mengizinkan para staf pergi. Namun, dalam konferensi pers sebelum pertandingan pada Senin, Pochettino menjelaskan bahwa peralihan ini telah direncanakan secara saksama jauh sebelumnya. Pelatih asal Argentina itu ingin segera bekerja di Old Trafford. Kehadiran tim intinya memungkinkan persiapan logistik dan taktik langsung dimulai.

Pochettino jelaskan rencana di Manchester

Berbicara kepada media di Cincinnati, Pochettino menjelaskan alasan mengirim stafnya lebih dulu. "[Para asisten] sudah berangkat lebih dulu. Seusai pertandingan, mereka terbang ke Manchester dan tiba di sana lebih awal," kata Pochettino. "Itulah rencananya ketika kami mencapai kesepakatan dengan Manchester United dan tim nasional. Mereka sudah berada (di sana) lebih dulu. Mereka melakukan persiapan karena ketika (kami) tiba pada Rabu … kegiatan akan berlangsung tanpa henti, lalu kami mulai menjalani pertandingan."

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Pochettino tetap berada di Amerika Serikat untuk menangani satu pertandingan terakhir, dengan asisten lamanya, Miki D’Agostino, tetap mendampinginya pada leg kedua melawan Haiti. Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu menjalani pekan yang padat setelah dipastikan akan meninggalkan kontrak empat tahunnya bersama USMNT, baru tiga bulan setelah kontrak itu dimulai, untuk mengambil alih Manchester United. Di sela tugas kepelatihannya, ia terlihat menyaksikan jenis sepak bola yang berbeda pada Minggu malam, menghadiri pertandingan Pittsburgh Steelers melawan Cincinnati Bengals sambil bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada budaya olahraga Amerika dan kembali ke lingkungan Liga Primer yang penuh tekanan.

Menatap debut melawan Liverpool

Getty Images

Laga pertama Pochettino sebagai pelatih Manchester United langsung menghadirkan ujian berat: menghadapi rival bebuyutan Liverpool pada Minggu mendatang. Demi mendapatkan skuad terbaik, spekulasi pun mulai muncul mengenai kemungkinan ia merekrut pemain-pemain Amerika Serikat yang kini dilatihnya sebagai tambahan kekuatan pada masa mendatang. Saat ditanya soal kemungkinan membawa pemain Amerika Serikat ke Manchester, Pochettino tidak memberi jawaban pasti, tetapi mengakui reputasi klub barunya. "Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Semua pemain bagus selalu bermimpi mencapai level tertinggi," kata Pochettino mengenai kemungkinan United merekrut pemain dari tim nasional.

Pochettino juga menegaskan bahwa daya tarik Old Trafford tetap besar bagi siapa pun yang berkarier di sepak bola. "Man United adalah salah satu tim di level tertinggi dan menjadi impian banyak pemain," tambahnya, seraya mengakui besarnya tanggung jawab yang akan ia emban di klub tersebut. Namun, sebelum memikirkan bursa transfer Januari atau perombakan taktik, ia harus menuntaskan tugasnya bersama USMNT.