Manchester United siapkan jet pribadi agar Mauricio Pochettino bisa langsung terbang dari Cincinnati ke Carrington jelang lawatan ke Liverpool

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Mauricio Pochettino tak akan membuang waktu sebelum mulai bekerja di Manchester United. Setelah laga terakhirnya menangani Amerika Serikat, pelatih kepala baru itu akan langsung terbang ke Inggris dengan jet pribadi yang disiapkan klub. Ia diperkirakan langsung menuju Carrington pada Rabu pagi untuk mempersiapkan laga pertamanya sebagai pelatih melawan Liverpool pada Minggu.

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Jet pribadi akan membawa Pochettino langsung ke Manchester

Laga terakhir Pochettino sebagai pelatih timnas putra Amerika Serikat adalah leg kedua perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti di Cincinnati, yang dimulai pada Selasa tengah malam waktu Inggris. Pelatih berusia 54 tahun itu akan berbicara kepada media dan berpamitan dengan para pemainnya sebelum menaiki penerbangan langsung ke Manchester.

Menurut Daily Mail, United menyiapkan jet pribadi agar Pochettino bisa tidur selama perjalanan dan tiba di Inggris pada Rabu pagi. Ia kemudian diperkirakan langsung menuju Carrington dan mulai bekerja bersama skuad barunya.

Staf pelatih diizinkan berangkat lebih awal

Tiga anggota tim pelatih kepercayaannya sudah berangkat ke Manchester setelah AS menang 6-0 pada leg pertama di Miami akhir pekan lalu. Asisten pelatih Jesus Perez, pelatih kiper Toni Jimenez, dan pelatih kebugaran Sebastiano Pochettino, putra sang pelatih, mendapat izin meninggalkan pemusatan latihan tim Amerika lebih awal.

Pelatih tim utama Miguel D'Agostino, yang tetap mendampingi Pochettino untuk leg kedua, dan pelatih kebugaran Silvia Tuya diperkirakan akan menyusul. Kedatangan mereka lebih awal memberi tim pelatih baru waktu tambahan untuk mempersiapkan lawatan ke Liverpool pada Minggu.

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Pochettino menjelaskan rencananya

Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu juga menyaksikan pertandingan NFL antara Cincinnati Bengals dan Pittsburgh Steelers pada Minggu malam. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Haiti, Pochettino mengatakan: "Para asisten sudah berangkat lebih dulu. Setelah pertandingan, mereka terbang ke Manchester dan sudah berada di sana lebih awal.

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"Itulah rencananya ketika kami mencapai kesepakatan dengan Manchester United dan tim nasional. Mereka sudah berada di sana lebih awal. Mereka sedang melakukan persiapan karena saat kami tiba pada Rabu, pekerjaan akan berlangsung tanpa henti, lalu kami mulai memainkan pertandingan."

Ujian di Anfield menanti

Pochettino akan bekerja bersama para pemain saat mereka kembali dari tugas internasional dan diperkirakan berbicara kepada media klub sebelum menjalani konferensi pers pertamanya sebagai pelatih United pada Jumat siang.

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Ia kemudian langsung menghadapi ujian berat di Anfield pada Minggu, sementara United terpuruk di zona degradasi Liga Primer.