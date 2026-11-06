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Manchester United bersiap menghadapi pertarungan hukum dengan taruhan besar melawan Real Madrid seiring talenta muda JJ Gabriel semakin dekat meninggalkan Old Trafford. Pemain berusia 16 tahun yang mencuri perhatian itu dikabarkan telah sepakat bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut setelah secara efektif memutus hubungan dengan klub Liga Primer Inggris itu sebelumnya pada musim ini.

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United frustrasi karena pemain muda berbakatnya mangkir

Gabriel mengejutkan jajaran petinggi Old Trafford pada September ketika ia secara resmi meminta untuk ditransfer. Pemain berusia 16 tahun itu belum bermain lagi untuk klub sejak saat itu dan memutus komunikasi sepenuhnya, mengabaikan berbagai upaya pejabat United untuk menghubunginya. Sebaliknya, ia pindah ke Spanyol dan menjaga kebugarannya secara mandiri di Castelldefels, Barcelona.

Keputusannya dipicu oleh meningkatnya ketidaksabaran karena ia merasa kurang mendapat kesempatan bermain di tim utama. Selain itu, penyerang tersebut dilaporkan memiliki kekhawatiran tentang arah perkembangan United secara keseluruhan dalam beberapa musim terakhir, sehingga ia menyimpulkan bahwa perkembangannya membutuhkan lingkungan baru.

Madrid memimpin perburuan Gabriel

Sejumlah klub elite Eropa segera menunjukkan minat kepada penyerang yang dinilai sangat berbakat itu. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona sama-sama menunjukkan minat serius, tetapi Real Madrid pada akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Laporan dari Spanyol mengindikasikan Real Madrid telah mengajukan kontrak tiga tahun dengan nilai menggiurkan. Kesepakatan yang diajukan itu diyakini bernilai lebih dari £850.000 per musim dan disusun melalui keterlibatan erat keluarganya serta perwakilannya, Ali Bharat.

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Untuk mempermudah kepindahannya ke daratan Eropa, Gabriel baru-baru ini memperoleh paspor Uni Eropa setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada Oktober. Namun, negosiasi resmi belum dimulai. Pejabat United belum menerima kontak langsung, baik dari klub besar Spanyol tersebut maupun dari pihak sang pemain.

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Perebutan kompensasi yang layak

Meski Gabriel ingin hengkang, United masih memegang registrasinya sebagai pemain dan menolak kehilangan salah satu talenta terbaik Eropa hanya dengan menerima bayaran kecil. Klub merasa sangat dikecewakan oleh tindakan remaja itu, terutama setelah berinvestasi besar dalam perkembangannya sejak ia tiba di Carrington pada 2022.

Berdasarkan peraturan standar FIFA, kepindahan pemain akademi antarnegara hanya menghasilkan kompensasi pelatihan yang kecil, diperkirakan sebesar £100.000 hingga £300.000. United berpendapat angka itu jauh di bawah nilai pasar Gabriel yang sebenarnya.

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Karena itu, Manchester United siap membawa persoalan ini ke jalur hukum, menurut Manchester Evening News. Persaingan di pasar transfer pemain muda semakin sengit, sebagaimana terlihat dari putusan tribunal domestik yang memerintahkan Liverpool membayar £2,8 juta kepada Chelsea untuk Rio Ngumoha pada awal tahun ini. United akan merujuk pada preseden semacam itu untuk menuntut biaya transfer yang sesuai.

Proses kepergian yang rumit menanti

Meski Gabriel tampaknya akan menuju Bernabeu, penyelesaian dalam waktu dekat masih kecil kemungkinannya. Kesiapan United menempuh jalur hukum mengisyaratkan sengketa kompensasi yang berkepanjangan. Artinya, pemain berusia 16 tahun itu bisa absen bermain lebih lama sebelum kepindahannya mendapat persetujuan resmi.

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Jajaran petinggi Old Trafford kini harus memutuskan apakah akan menunggu kontak resmi dari Real Madrid atau lebih dulu memulai proses hukum untuk memastikan mereka menerima kompensasi yang memadai atas pemain muda akademi mereka itu.