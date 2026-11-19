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Manchester United berencana mendukung pelatih kepala baru Mauricio Pochettino pada bursa transfer Januari untuk memperbaiki kiprah buruk klub di liga. Penguatan lini pertahanan menjadi prioritas, dengan duet Fulham Calvin Bassey dan Antonee Robinson serta bek tengah Everton Jarrad Branthwaite masuk pertimbangan.

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Manajemen berupaya mengatasi awal buruk di liga

Menurut Sky Sports News, petinggi Manchester United siap memperkuat posisi bek kiri, bek tengah, dan penyerang pada bursa transfer musim dingin ini setelah mengakui kurangnya kedalaman skuad seusai bursa musim panas. Rencana transfer sudah disusun di bawah Michael Carrick sebelum ia dipecat pekan lalu menyusul awal musim terburuk United di liga dalam 40 tahun. Pochettino kini akan dimintai masukan dalam beberapa pekan mendatang untuk menentukan target akhir.

Bek tengah berkaki kiri jadi prioritas pencarian

Laporan tersebut menyebut United memprioritaskan bek tengah berkaki kiri karena Lisandro Martinez memasuki tahun terakhir kontraknya dan kecil kemungkinan mendapat kontrak baru meski ada opsi perpanjangan 12 bulan. Bek Fulham Bassey, 26 tahun, tampil mengesankan meski timnya kesulitan. Kontraknya tersisa enam bulan dengan tambahan opsi perpanjangan oleh klub, tetapi pelatih Fulham Alvaro Arbeloa menilainya sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan menginginkan perpanjangan kontrak. Everton memiliki posisi tawar lebih kuat terkait target lama United, Branthwaite , 24 tahun, yang terikat kontrak hingga 2030 setelah dua tawaran mencapai £50 juta gagal pada 2024.

Di posisi bek kiri, tempat lima pemain mengalami kesulitan sejak United berfokus merekrut gelandang pada musim panas, Sky Sports News mencatat bahwa Robinson, pemain Fulham berusia 29 tahun, masih dipantau setelah pernah bekerja di bawah Pochettino bersama timnas Amerika Serikat. United bisa kembali mempertimbangkan Alejandro Balde dari Barcelona jika persyaratannya sesuai bagi semua pihak, sementara Rayan Ait-Nouri dari Manchester City bukan target dan Lewis Hall dari Newcastle tetap menjadi opsi jangka panjang.

Cedera Sesko dorong pencarian penyerang

Di lini depan, Sky Sports News mengungkapkan United akan menjajaki tambahan penyerang karena penyerang nomor 9 utama Benjamin Sesko harus menepi setidaknya hingga Januari. Meski Manchester United mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir sebelum jeda, mereka kehilangan sosok penyerang yang kuat secara fisik sebagai tumpuan serangan. Penyerang Leeds United Dominic Calvert-Lewin sempat menarik minat, tetapi United diperkirakan tidak akan mengajukan tawaran karena sang pemain kemungkinan bertahan di Elland Road.

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Kepergian banyak pemain tampaknya tidak mungkin terjadi karena cedera jangka panjang dan Pochettino membutuhkan waktu untuk mengevaluasi skuadnya. Namun, Joshua Zirkzee masih menarik minat dari Italia dan bisa pergi jika tawaran yang sesuai datang serta penggantinya ditemukan.

Keputusan kontrak perumit perombakan skuad

Selain merencanakan kedatangan pemain pada Januari, Pochettino harus membantu menangani kontrak beberapa pemain senior yang akan memasuki enam bulan terakhirnya di Old Trafford. Kontrak kapten Bruno Fernandes, Harry Maguire, dan Luke Shaw semuanya mendekati akhir, meski United memiliki opsi perpanjangan 12 bulan untuk Fernandes dan Maguire. Kepergian pemain pada bursa musim dingin pada akhirnya dapat menentukan seberapa agresif klub memperkuat skuad pelatih asal Argentina itu saat bursa transfer dibuka.