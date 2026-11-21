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Manchester United siap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan striker Freiburg, Igor Matanovic, yang dihargai 50 juta pound pada bursa transfer Januari. Sementara itu, penyerang Spurs yang tak lagi menjadi pilihan, Richarlison, semakin dekat dengan kepindahan seharga 10 juta pound setelah kembali menarik minat klub Turki, Trabzonspor.

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Klub Super Lig kembali mengejar Richarlison

Menurut The i Paper, Tottenham kini siap menerima sekitar 10 juta pound untuk Richarlison, yang terbuka untuk pindah ke Super Lig Turki . Minat Vasco da Gama, Trabzonspor, dan mantan klubnya, Everton , pada musim panas lalu sempat terhambat oleh "kendala finansial". Setelah tidak masuk skuad berisi 25 pemain pilihan Roberto De Zerbi dan terakhir kali bermain untuk tim U21 di Jersey Mike's Trophy, ia kini menantikan pembicaraan mengenai gaji dan kesempatan bermain sebagai starter secara reguler.

Lini depan yang kesulitan membuat Tottenham mencari pemain baru

Meski keputusan mencoret pemain asal Brasil itu bukan di tangan De Zerbi, pelatih Spurs tersebut secara terbuka menegurnya karena "terkadang ingin pergi" . Richarlison kemudian membagikan komentar mantan penyerang Everton, Duncan Ferguson, di Instagram yang menyatakan bahwa "pemain seperti itu tidak boleh dicoret" . Setelah Richarlison meminta untuk pergi, Omar Marmoush didatangkan dengan status pinjaman dari Manchester City disertai opsi pembelian senilai 60 juta pound. Namun, pemain asal Mesir itu baru mencetak satu gol di Liga Primer musim ini, sama dengan jumlah gol Dominic Solanke.

Minimnya gol tersebut membuat Tottenham mencari penyerang tengah baru pada Januari. Laporan itu menyebut penyerang Freiburg yang memperkuat tim nasional Kroasia, Matanovic, tengah dipantau. Namun, United asuhan Mauricio Pochettino juga berminat, sementara klub Jerman itu bersiap meminta 50 juta pound .

Kandidat lain juga diperebutkan

Jika Spurs mencari opsi lain, media tersebut mencatat bahwa Eli Junior Kroupi kembali bugar setelah absen tiga bulan akibat cedera kaki, meski Arsenal, Barcelona, dan Liverpool juga memantaunya. Endrick dari Real Madrid menjadi nama lain yang kembali masuk radar klub-klub Liga Primer setelah hanya bermain selama 147 menit sejak Jose Mourinho kembali, meskipun hanya peminjaman pada Januari yang tampaknya memungkinkan.

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Sementara itu, di bagian lain London utara, pemain pinjaman dari Chelsea, Mykhailo Mudryk, masih membutuhkan dua pekan untuk kembali bugar. Ia memicu kontroversi dalam sebuah siniar Ukraina dengan mengakui bahwa ia "ingin bergabung dengan Arsenal" dan menyebut kepindahan ke Emirates sebagai "impian"-nya. Ia juga menyalahkan tugas bersama tim nasional atas hasil positif tes dopingnya , sehingga ketua federasi sepakbola Ukraina, Andriy Shevchenko, dengan marah menuntut permintaan maaf.

Sejumlah pemain kembali sebelum menghadapi Ipswich

Di tengah penyusunan rencana transfer musim dingin, krisis cedera Tottenham akhirnya mulai mereda menjelang pertandingan melawan Ipswich Town. James Maddison dan Savio telah kembali berlatih dan siap dimainkan, begitu pula Lucas Bergvall dan Destiny Udogie, meski Mathys Tel masih belum bisa tampil. Karena kesepakatan dengan Trabzonspor belum tercapai, masa depan Richarlison dan upaya Spurs mencari striker akan menjadi topik utama pembahasan pada Januari.